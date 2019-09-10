Ekonomi Brent petrolün varili 63,03 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 63,03 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 63,03 dolardan işlem görüyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud'un, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü liderliğindeki petrol arz kısıtlama anlaşmasının ayakta kalacağını açıklaması fiyatların yükselişine katkıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı 63,03 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 63,03 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,32 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,01 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 63,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,99 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud'un, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki ülkesinin piyasa dengesini sağlamak için diğer üreticilerle birlikte çalışmayı sürdüreceğini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü liderliğindeki petrol arz kısıtlama anlaşmasının ayakta kalacağını açıklaması fiyatların yükselişine katkıda bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 63,02 ile 63,10 dolar aralığının direnç, 62,63 ile 62,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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