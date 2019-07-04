Ekonomi Brent petrolün varili 63,46 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 63,46 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 63,46 dolardan işlem görüyor. Piyasa beklentisi petrol stoklarının 2,96 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stokların beklenenden daha az düşüş göstermesi, petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

Haber Merkezi AA
Brent petrol 63,46 dolardan işlem görüyor.
Brent petrol 63,46 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,46 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,39 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,34 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,36 azalışla 63,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,64 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 468,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi petrol stoklarının 2,96 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stokların beklenenden daha az düşüş göstermesi, petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 63,55 ile 63,65 dolar aralığının direnç, 63,13 ile 63,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,1 milyon varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 468,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 12,8 milyon varil azalış göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,7) azalışla 230,6 milyon varile geriledi. Benzin stokları bir önceki hafta 1 milyon varil azalmıştı.

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Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 929 bin varil artışla 7,58 milyon varile ulaşırken, ihracatı ise günlük ortalama 780 bin varil düşüşle 2,99 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1,1 bin varil düşüş gösterdi.

Böylece 22-28 Haziran haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 12,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

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