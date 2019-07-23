Ekonomi Brent petrolün varili 63,62 dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 63,62 dolar

Serbest piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 63,62 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve petrol arzında oluşabilecek aksaklık endişelerinin petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesine neden olduğunu belirtiyor.

Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı 63,62 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 63,62 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,62 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,06 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,38 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 63,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,31 dolardan alıcı buldu.

  • Uzmanlar, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve petrol arzında oluşabilecek aksaklık endişelerinin petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesine neden olduğunu belirtiyor.

Cuma günü İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoyduğunu açıkladı. İngiliz donanması da, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkoymuştu.

  • Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da bir açıklama yaparak, petrol piyasasındaki arzın yeterli seviyede olduğu ve yılın ilk yarısında petrol üretiminin talebin üstünde olduğunu kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 64,75 ile 65,35 dolar aralığının direnç, 63,20 ile 63,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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