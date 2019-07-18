Ekonomi Brent petrolün varili 63,88 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 63,88 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 63,88 dolardan işlem görüyor. Piyasa beklentisi petrol stoklarının 2,69 milyon varil azalması yönündeydi. Beklenenin üzerinde gerçekleşen düşüş, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Haber Merkezi AA
Brent petrol 63 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Brent petrol 63 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,44 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,74 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 63,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,72 dolardan alıcı buldu.

Dün, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varil (yüzde 0,7) azalarak 455,9 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi petrol stoklarının 2,69 milyon varil azalması yönündeydi. Beklenenin üzerinde gerçekleşen düşüş, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 63,89 ile 64,47 dolar aralığının direnç, 63,59 ile 62,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

F-35 kararı doları etkilemedi
EKONOMİ
F-35 kararı doları etkilemedi

Erdoğan'ın müjdesini verdiği fabrikada işe alımlar başladı
EKONOMİ
Erdoğan'ın müjdesini verdiği fabrikada işe alımlar başladı

Türk mühendisler geri tepmeyi sıfırlayan silah aparatı geliştirdi
EKONOMİ
Türk mühendisler geri tepmeyi sıfırlayan silah aparatı geliştirdi
40 bin araca af

40 bin araca af

ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeyen aracını teslim alacak.
Türkiye NATOdan çıkartılacak mı?

Türkiye NATO'dan çıkartılacak mı?

NATO Genel Sekreteri: Türkiye S-400'lerden çok daha fazlası.
21 kişi kurtarıldı

21 kişi kurtarıldı

Düzce'de selde mahsur kalanlara ulaşıldı.
Kandil<br> havadan vuruldu

Kandil
havadan vuruldu

Pençe ile koordineli harekatta mevziler imha edildi.
Bu çiçeği <br>koparan yandı

Bu çiçeği
koparan yandı

​60 bin lira ceza uygulanıyor.
Ünlü lokantacıya FETÖ'den hapis

Ünlü lokantacıya FETÖ'den hapis

"Ben bunlardan kopmak istedim..."
İstenen<br> ceza belli oldu

İstenen
ceza belli oldu

​Rötar nedeniyle personele hakaret etmişti.
İşe alımlar başladı

İşe alımlar başladı

Erdoğan'ın müjdesini verdiği fabrika tamamlandı.

S-400 sevkiyatı devam ediyor

S-400 sevkiyatı devam ediyor

Rusya'dan kalkan 15. kargo uçağı da Mürted'e indi.

4 il için<br>acil durum uyarısı

4 il için
acil durum uyarısı

Son dakika hava durum tahmininde görüldü.
Faizde büyük<br>indirim gelecek

Faizde büyük
indirim gelecek

​Yüzde 24'lük faizin yıl sonuna kadar yüzde 17'ye çekilmesi bekleniyor.
Allah belanızı versin

Allah belanızı versin

​Tunceli'de katledilen Nupelda ile Ayaz, PKK'nın ne ilk ne de son kurbanı.
Terör bu sefer<br>Erbil'den vurdu

Terör bu sefer
Erbil'den vurdu

​25 yıl sonra ilk kez bir diplomatımız şehit edildi.
Emniyet Genel<br>Müdürü değişti

Emniyet Genel
Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.
FETÖ'nün 10 taktiği

FETÖ'nün 10 taktiği

​FETÖ'nün sosyal medyada kullandığı yöntem ve taktikler deşifre edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.