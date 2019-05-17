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Ekonomi Brent petrolün varili 72,88 dolar
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DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 72,88 dolar

Küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 72,88 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasında bu hafta sonu yapılacak OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısı takip edilecek. Toplantıda üretimi düşürme kararının yılın ikinci yarısında uzatılma ihtimali görüşülecek.

Haber Merkezi AA
Brent petrol 72 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Brent petrol 72 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,45 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 72,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,02 dolardan alıcı buldu.

Orta Doğu'da artan gerginlik petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor. Salı günü Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonu ve petrol tankerlerine saldırı düzenlenmişti.

Suudi Arabistan petrol altyapısına düzenlenen saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor. Perşembe günü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'da İran destekli Husilere karşı hava saldırıları düzenledi.

Petrol piyasasında bu hafta sonu yapılacak OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısı takip edilecek. Toplantıda üretimi düşürme kararının yılın ikinci yarısında uzatılma ihtimali görüşülecek.

Brent petrolde teknik olarak 72,79 ile 73,08 dolar aralığının direnç, 72,21 ile 72,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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