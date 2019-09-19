Brexit herkese zarar verir

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) düzenlediği "Türkiye-İngiltere İş Konseyi Brexit Paneli"nin açılışında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Birleşik Krallık'ın bir şekilde referandum meselesini çözmesi gerektiğini ve ikinci bir referandumun iyi fikir olabileceğini söyledi.

Bunu AB'ye aday bir ülkeyi temsilen söylediğine dikkati çeken Kaymakcı, "Brexit, hem AB'nin hem bana göre Birleşik Krallık'ın hem de Türkiye'nin zararına. Umarım önümüzdeki günlerde bu konuda herkesin yararına olacak adımlar atılır" dedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER İNGİLTERE İÇİN ÖNEMLİ

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, uzun dönemde İngiltere ve Türkiye'nin ilişkilerinin iyi olacağını, kısa dönemin biraz çalkantılı geçebileceğini kaydetti. Chilcott, ticaretin önemine değindi.