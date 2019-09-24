Bu çekirdeğin kilosu 5 bin lira

Andırın Caddesi üzerinde manav dükkanı işleten Bilal Küçükkavruk, tezgahında sergilediği 47 kilogram ağırlığındaki bal kabağını ayrı, çekirdeğini ise ayrı satıyor. Bal kabağının kendisini çekirdeğini çıkarıp almak koşuluyla bir müşterisine 140 TL karşılığında satan manav, kabağın çekirdeğini de tanesi 5 TL’den satışa sunuyor.

İHA Bilal Küçükkavruk, tezgahında sergilediği 47 kilogram ağırlığındaki bal kabağını ayrı, çekirdeğini ise ayrı satıyor.

Ortalama bir kabak çekirdeğinin 1 gram ağırlığında geldiğini belirten Küçükkavruk, çekirdeğin kilogram fiyatının ise 5 bin TL olduğunu söyledi. 5 TL’den satın alınan kabak çekirdeği ise ekilip bakımı yapıldıktan sonra tekrar devasa ağırlıktaki birer bal kabağına dönüşecek.

İHA Çekirdeğin kilogram fiyatı 5 bin liradan satılıyor.

Kabağın çekirdeğinin tanesinin 5 lira, kilosunun ise 5 bin lira olduğunu belirten esnaf Bilal Küçükkavruk, "Bu gördüğünüz bal kabağı. Bundan tatlı yapılır, reçel yapılır. Çekirdeğinin tanesi 5 lira ve çok değerli. Ben bunu özellikle gittim bir köyden aldım. Kabağımız 47 kilo ağırlığında geliyor. Bu kabak doğal kabak. Yetiştirmesinde herhangi bir katkı yok ilaç yok hormon yok. Dediğim gibi çekirdeğinin tanesini 5 liradan satıyoruz. Pahalı değil. Her zaman bulunur bizde. Alıcısıysa çok" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 6 Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun desteğiyle Elazığ’ın merkezine bağlı Muratçık köyü sınırından Çemişgezek Feribot iskelesi yanından Kerevit ve Balık İşleme Tesisi kuruldu. Türkiye’nin bu özellikli ikinci tesisi olan işletmeyi Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan gezerek, bilgi aldı. Türkiye’de kurulan ikinci kerevit işleme tesisi olduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Biz sadece birincil üretim yapan bir il olma değil, tarım, su ürünleri ve diğer alanlarda da aynı zamanda işleme ve markalamayı yapıp özellikle ihracat ağırlıklı çalışan bir il olma hedefimiz var. Tesisi bu açıdan değerlendirdiğimizde çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Tesis hedeflerimize hizmet edecek bir yatırım. 150 tonluk bir yatırım yapmışlar ayrıca 2 bin ton yıllıkta su ürünleri işleme fabrikası çalışacak. Türkiye’nin en kaliteli ve güvenli balık işleme tesisi oldu. Şuan izinleri bekliyorlar inşallah 9’ncu aya kadar da gerekli belgeler ve izinler alındığında tam kapasiteli üretime başlayacaklar dedi. İŞLENDİĞİ ZAMAN KİLOSU 16,5 EURO: Kerevitin özelliğine de değinen Vali Kaldırım, İşlendiği zaman 16.5 Euro’dan satabiliyorsunuz. Ciddi bir katma değer oluşturuyor. Pazarı çok büyük. Şu an arkadaşlar Rusya ve İsveç pazarına gönderiyorlar ama bu işleme başladığı zaman çok daha geniş bir pazar olacak. Elazığ’ın Keban ilçesinde çıkan kerevit Türkiye’nin en kaliteli ve temiz kerevitidir. Bu fabrika sadece buradan çıkan kerevitleri işlemeyecek Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen kerevitleri de işleyecek. Hem ilimiz ekonomisine hem bölgemiz ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine çok ciddi ve stratejik katkı vermiş olacak” ifadelerini kullandı. HEDEF YÜKSEK İSTİHDAM VE İHRACAT: Keban sularının bu iş için en verimli üretim alanı olduğuna dikkat çeken Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise, “Bir ay önce Keban’ın sularında üretilen somon balıklarımızı görmüştük şimdi de burada kerevitlerimizi görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İstediğimiz nokta bu değil istediğimiz nokta bu alanlardaki yatırımlardan yüksek gelir elde etmek yüksek istihdamlar ve ihracat gelirleri oluşturabilmektir. Tüm üretim kanallarında ihracat ve pazarlama kanallarında karşılaşabilecekleri tüm engelleri aşma adına bizler kendilerinin emirlerine amadeyiz” diye konuştu. KEREVİT PARA EDECEK: İşletme sahibi Sait Taşkın da, “Bölgemizde bundan sonra balıkçımızın mağduriyetinin tamamen giderildiği ve giderileceğinin işaretidir. Bölgemizdeki balıkçının mağduriyeti ortadan kalktı. Balıkçılarımız buradan batıya bin 200 kilometre kerevit ürününü götürmeye gerek duymayacak. Balıkçı arkadaşlarımıza bundan sonra ürünlerinin daha güzel para edeceğini ve daha kaliteli hizmet edeceklerinin müjdesini veriyoruz” şeklinde konuştu. Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL Keban Baraj Gölü'nden çıkartılan ve şu anda Rusya ve İsveç üzerinden dolaylı olarak dünya pazarına gönderilen kerevit, Elazığ'da kurulan Türkiye'nin ikinci tesisi ile artık işlenip bir çok ülkeye doğrudan gönderilmesi planlanıyor. Kerevitin işlenmiş haliyle 16,5 Euro'dan (100 TL) satılmasıyla bölgenin ekonomisine ciddi bir katkı sunması bekleniyor.

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FOTOĞRAF 14 Rize'de karakovan bal yetiştiriciliği geleneği yaşatılıyor. İçleri oyulup bir arının girebileceği boşluk bırakılan kütükler, ormanlık alandaki ağaç dallarına yerleştiriliyor. Yaklaşık 6 ay kadar müdahale edilmeyen kovanlar, ağustos ayında açılarak, balları sağılıyor. Ağaç dallarındaki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek balları, kilosu 600 liradan satışa sunuluyor. Kara kovanlardan elde edilen ballar ise yoğun sipariş alıyor, talepler karşılanamıyor. Baba mesleği olan kara kovan bal üretimi yapan Mustafa Memoğlu (70), üretimin en doğal haliyle gerçekleştiği karakovan balcılığının gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini söyledi. Memoğlu, Karakovan balcılığı bizim ailemizde bir kültür. Biz dedelerimizden öğrendik, çocuklarımıza da öğretmek istiyoruz. Çünkü balın en doğalı karakovanlarda üretilir... İnsan eli değmeden ve kovanların içine hiçbir yapay malzeme girmeden üretilen bu en doğal baldır. Boş kütüğü ağacın doruğuna koyarız arı gelir balını üretir. Bu bizde değişmez bir kültürdür dedi. Bal üretiminde çok fazla hile olabileceğini söyleyen Memoğlu, Baldan anlayan insan karakovan balının farklılığını fark eder, fenni kovanlarla arasındaki lezzet farkını bilir... Fenni kovanlarda arının üretim yapabilmesi için birçok katkı maddesi kullanılabiliyor, dışarıdan müdahaleler yapılabiliyor... Balın en doğal halinin olduğu karakovanlarda ise sabırla üretimin tamamlanması bekleniyor. Bizde şimdi sağıma başladık. Kilosunu 600 liradan satışa sunacağız... Kovanların hepsini henüz açmadık ama gördüğümüz kadarıyla güzel ve verimli bir sezon olmuş. Yoğun sipariş var. Siparişleri üretimimiz karşılayamayacak diye konuştu. Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor Rize'de insan eli değmeden ve katkı maddesi kullanılmadan imal edilen karakovan bal üretimi geleneği sürdürülüyor. Ağaç dallarındaki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek balları, kilosu 600 TL'den satışa sunuluyor. Ballar büyük talep görüyor.

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