Ekonomi Bu çileğin kilosu 120 TL
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dağ çileğinin kilosu ne kadar?

Bu çileğin kilosu 120 TL

Karadeniz Bölgesi’nde her yıl yaz mevsimi öncesi yüksek kesimlerde yetişen dağ çileğine vatandaşlar büyük ilgi gösterirken kilosu ise 120 TL’den satılıyor.

Haber Merkezi IHA
Dağ çileği yılda sadece 1 ay toplanıyor.
Dağ çileği yılda sadece 1 ay toplanıyor.

Özellikle ormana yakın bahçelerde yetişen ve toplaması çok zahmetli olan dağ çileği yol kenarlarında ve pazarlarda satan köylü vatandaşlar toplama zahmetine göre fiyatının çok ucuz olduğunu söylediler.

Dağ çileğinin genelde çilek yapmak için satın alındığını belirten Cemile Kaya, “Her yıl özenle toplanan dağ çileklerimizi sipariş edenlere ve yol kenarlarında vatandaşlara satıyoruz. Kilosunu ise 120 TL’den veriyoruz. Toplaması o kadar zahmetli ki inanın o fiyat bile az. Bahçede ot altlarında olan çilek el yardımıyla aranarak bulunuyor ve bu çileğin taliplisi de çok. Bu aylarda toplanan çileği alanlar genellikle reçel yapımında kullanıyor. Lezzetini bilenler bizimle pazarlık dahi yapmadan alışverişini yapıyorlar. Yılda sadece 1 ay toplanıyor. Bölgede doğal yetişen ve adeta şifa kaynağı olan dağ çileklerini toplayan kadınlar, kışlık reçellerini hazırlıyorlar. Fatsa ve Çatalpınar ilçelerinde siparişe göre çilek topluyor ve satıyoruz” dedi.

Bayramda tatilci akınına uğrayan Edirne'de 3 ton ciğer tüketildi
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Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Edirne'de tarihi ve turistik yerler ziyaret edilirken, gastronomi turizminin önemli öğelerinden tava ciğeri ve Edirne köftesine tatilciler yoğun ilgi gösterdi.
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Ünü ülke sınırlarını aşan meşhur tava ciğer yemek için başta İstanbul olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinden Edirne'ye gelen misafirler uzun kuyruklar oluşturdu.
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Tatil boyunca ciğerci esnafı müşterilere yetişmek için yoğun mesai harcadı.
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'3 TONA YAKIN CİĞER TÜKETİLDİ': Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne'nin Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin en çok uğradığı yerlerden birisi olduğunu söyledi.
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Kültür ve turizm kenti Edirne'de misafirlerin ciğer yemeden gitmediğini ifade eden Dinar, Akın akın insanlar geliyor, belki yüzbinler geliyor, sayamıyoruz. Otoparklarda, otellerde yer yok, caddelerde gezecek yer kalmadı, herkes Edirne'ye akın etmiş durumda...
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Biz de ciğerlerimizi pişiriyoruz. Herhalde bugüne kadar Edirne'de bayram boyunca 3 tona yakın ciğeri insanların midesine indirdik. Buna ciğer turizmi diyebiliriz çünkü artık gastronomi günümüzde çok önemli dedi.
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Edirne'nin en eski ciğerci esnaflarından Kemal İmrak, bayram boyunca işlerinin çok iyi gittiğini belirterek, Bayramda Edirne'ye İstanbul ve çevre illerden bayramda çok sayıda misafir geldi. Elimizden geldiği kadar hepsini ağırlamaya çalıştık. Gerçekten çok sayıda ciğer satıldı, işlerimiz iyiydi diye konuştu.
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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU: Şehrin ciğerci esnaflarının yoğun olduğu trafiğe kapalı Tahmis Meydanı'nda da uzun ciğer kuyrukları oluştu.
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Vatandaşlar yaklaşık 30 dakika boyunca kuyrukta ciğer yiyebilmek için bekledi.
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Bekleyenlerin çoğunluğunu ise Edirne dışından gelen vatandaşlar oluşturdu.
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Ciğer yemek için İstanbul'dan gelen ve kuyrukta bekleyen Metin Gülyüzen, İstanbul'dan geldik ciğer yemek için. Edirne'nin halkı da sıcak insanlar. Ciğer kuyruğunda bekliyoruz. Yaklaşık 20 dakikadır bekliyoruz. Ama sonunda buna değecek diye düşünüyorum dedi.
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İstanbul'dan gelen Ahmet Güler de özellikle ciğer yemek için Edirne'ye geldiklerini belirtti. Güler, Ciğeri meşhur dediler geldik. Bayağı bir kuyruk var. Aşağı yukarı 25 dakikadır kuyrukta bekliyoruz. Özellikle ciğer yemek için bugün Edirne'ye geldik şeklinde konuştu.
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Bulgaristan'dan ciğer yemeye gelen Aysel Murat ise Edirne'ye her gelişinde ciğer yemeden dönmediğini söyledi. Murat, Bulgaristan'dan ciğer yemek için geldik. Hep buraya gelip ciğer yemeden gitmiyoruz. Herkese tavsiye ederim dedi.
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Edirne'de dananın ciğerinden yapılan tava ciğeri, ince ince kesilerek unlanıp kızgın yağ dolu tavada pişirilerek yanında kurutulmuş acı biber ile servis ediliyor. Bu lezzeti tatman için İstanbul ve çevre illerdeki tur şirketleri Edirne'ye ciğer yemek için gezi turu düzenliyor. Kentte her geçen gün ciğerci sayısı artıyor.
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Bayramda tatilci akınına uğrayan Edirne'de 3 ton ciğer tüketildi
Title
Bayramda tatilci akınına uğrayan Edirne'de 3 ton ciğer tüketildi
Bayramda tatilci akınına uğrayan Edirne'de 3 ton ciğer tüketildi
Edirne, Ramazan Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kente gelenler meşhur tarihi yaprak tava ciğerini yemek için uzun kuyruklar oluştururken, 3 günlük bayram tatilinde toplam 3 ton ciğer satıldı.

2 bin 600 yıllık Gölyazı köyünde bayram yoğunluğu
FOTOĞRAF 13
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Bursa Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan Gölyazı, eşsiz doğal güzelliğiyle bayram tatilinde de ilgi odağı oldu.
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Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından 'Avrupa'nın en güzel 30 kasabası' arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla 'Küçük Venedik' olarak nitelendirilen yarımada üzerine kurulu köy, bayram tatilinin 7 gününde yaklaşık 150 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
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Yerli ve yabancı ziyaretçiler, balıkçı tekneleriyle gölde gezintiye çıkarak Uluabat Gölü'nün keyfini çıkardı.
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Bazı ziyaretçilerin köydeki yöresel lezzetleri tattığı görüldü.
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Evlerin çatılarındaki leylekleri gören ziyaretçilerde bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.
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''TATİL BİTENE KADAR 200 BİN ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ': Bayram tatiliyle yoğunluktan memnun olduklarını belirten Gölyazı Turizm Kalkınma Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz, ''Bayram tatiliyle yoğun şekilde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yerli ve yabancı turistler halen daha gelmeye devam ediyor...
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Sadece dün 40 bin kişi köyümüze giriş yaptı. Buraya gelen misafirlerimizi Uluabat Gölü'ne balıkçı kayıklarıyla gezintiye çıkartıyoruz. Tüm misafirlerimizi memnun bir şekilde uğurluyoruz. Ağırlıklı olarak yerli turistleri görüyoruz, daha sonra yerli turistleri Ortadoğulu turistler takip ediyor'' dedi.
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Uzun süredir böyle bir yoğunlukla karşılaşmadıklarını söyleyen restoran işletmecisi Batuhan Ünlü , ''Beklediğimizden daha fazla bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Köyümüz sosyal medyada yaygınlaşmasıyla ünlendi...
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İnsanlar tatile giderken mutlaka buraya uğruyorlar. Şu ana kadar 150 binin üzerinde misafir buraya geldi. Bayram tatili bitene kadar 200 bin ziyaretçi olmasını bekliyoruz'' diye konuştu.
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Bayram tatilini fırsat bilerek soluğu Gölyazı'da alan vatandaşlar da eşsiz doğal güzelliğine hayran kaldıklarını, ancak bu kadar kalabalık beklemediklerini söyledi.
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2 bin 600 yıllık Gölyazı köyünde bayram yoğunluğu
Title
2 bin 600 yıllık Gölyazı köyünde bayram yoğunluğu
Title
2 bin 600 yıllık Gölyazı köyünde bayram yoğunluğu
2 bin 600 yıllık Gölyazı köyünde bayram yoğunluğu
Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen Bursa Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı köyü, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 'Küçük Venedik' olarak da bilinen 2 bin 600 yıllık Gölyazı köyünü bayram tatilinin 7 gününde yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı misafir ziyaret etti. Ziyaretçiler, balıkçı tekneleriyle gezip gölün keyfini çıkartırken, köyün maskotu haline gelen leylekleri fotoğrafladı.


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