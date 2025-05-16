Bu da dünyanın en büyük 'otomobil' gemisi: Avrupa'ya doğru demir aldı

Xinhua'nın haberine göre, devlete ait otomotiv şirketi SAIC Motor'un lojistik iştiraki olan SAIC Anji Logistics için üretilen gemi, dün Çin'in Şanghay şehrinden Avrupa'ya hareket etmek üzere demir aldı.

9 bin 500 araç taşıyor

228 metre uzunluğunda ve 37,8 metre genişliğindeki gemi, 9 bin 500 araçlık taşıma kapasitesiyle "dünyanın en büyük otomobil gemisi" konumunda bulunuyor.

Çin'in otomobil ihraç politikası

Son 2 yılda dünyanın en fazla otomobil ihraç eden ülkesi olan Çin'de son dönemde "Ro-ro gemisi" olarak da adlandırılan otomobil taşıyan gemilere büyük yatırımlar yapılıyor.

Geçen ay Çinli özel otomotiv şirketi BYD'e ait 9 bin 200 araç kapasiteli BYD Shenzen gemisi, ilk seferi için Çin'den Brezilya'ya yola çıkmıştı.

Cosco gibi büyük gemicilik şirketleri dışında SAIC, BYD ve Chery gibi otomotiv şirketleri kendi taşıyıcı gemi filolarını oluşturuyor.

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda

2024 yılında 6,4 milyon otomobil ihraç eden Çin, 2023'te ilk kez elde ettiği "dünyanın en fazla otomobil ihraç eden ülkesi" konumu korumuştu.

Bu dönemde 5,5 milyon otomobili uluslararası pazarlara ulaştıran SAIC de, Çin'in en büyük ihracatçı şirketi olmuştu.

SAIC Anji Logistics, halen 15'i okyanus tipi 35 otomobil taşıyıcı gemiden oluşan bir filoya sahip bulunuyor. Şirket, okyanus gemilerinin sayısını 2026'ya dek 22'ye çıkarmayı planlıyor.







