ABD ile Çin anlaştı: İşte ticaret savaşlarını bitirecek şartlar

ABD ve Çin uyguladıkları gümrük vergilerini karşılıklı olarak indirdi. Washington yönetimi, Çin'den ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 145 oranındaki vergiyi yüzde 30’a çekerken; Pekin, ABD ürünlerine yönelik yüzde 125'lik vergiyi yüzde 10 seviyesine indirdi. Çin ve ABD arasında ticaret müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi paketiyle başlayan ticaret savaşında gerilim, karşılıklı gümrük vergisi indirimleriyle yumuşama sinyali verdi.
ABD ile Çin, hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde ticaret savaşlarına son vermek için bir araya gelmiş, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini söylemişti.
Bazı tarifeler 90 gün azaltılacak
ABD ile Çin bu sabah saatlerinde ortak bir açıklama yayınlayarak anlaşma sağladıklarını ve bazı tarifelerin 90 gün boyunca azaltılacağını açıklarken diğer şartları şu şekilde sıraladı;
- Scott Bessent "Tarifelere 90 gün boyunca ara verme konusunda anlaştık. Tarife seviyelerini önemli ölçüde düşürdük" dedi.
- Çin, ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergisini 90 gün için yüzde 125'ten yüzde 10'a indirdi.
- ABD ise Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a indirdi.