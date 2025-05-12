ABD ile Çin anlaştı: İşte ticaret savaşlarını bitirecek şartlar

ABD ile Çin, hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde ticaret savaşlarına son vermek için bir araya gelmiş, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini söylemişti.

ABD ile Çin bu sabah saatlerinde ortak bir açıklama yayınlayarak anlaşma sağladıklarını ve bazı tarifelerin 90 gün boyunca azaltılacağını açıklarken diğer şartları şu şekilde sıraladı;