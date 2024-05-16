Bu defa treni ve trendi kaçırmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), İkiz Kuleler'de düzenlenen 80. Genel Kurulu’na katıldı. Genel kurulun yapıldığı salonda Türkiye için çarpan vatanperver yüreklerin, Türkiye için üreten, istihdam oluşturan girişimci ruhların olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Burada, milletimizin istikbali için çalışan, ter döken inanmış gönüller var. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçmayan millet ve memleket sevdalısı yol arkadaşlarım var. Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin kalbi, bugün bu salonda atıyor. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar TOBB çatısı altında ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, güçlenmesine destek olan her bir kardeşime, şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. TOBB üyesi olup da rahmeti rahmana kavuşmuş iş dünyamızın kıymetli temsilcilerini rahmetle yad ediyorum.”

TOGG'U BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİK

Erdoğan, milletin emanetini taşıyan bir siyasetçi olarak Türk ekonomisinin nabzının attığı TOBB Genel Kurullarına iştirak etmeye her zaman önem verdiğini belirterek, burada dile getirilen yapıcı eleştirilerden faydalanmaya gayret ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Dünyayı takip eden vizyoner ve ufuk sahibi siz kardeşlerimin katkılarının, bizim nazarımızda daima özel bir yeri oldu. Meselelerimizi sizlerle konuştuk. Sorunlarımıza ortak akılla çözüm aradık. Engelleri sırt sırta vererek birlikte aştık. Siz bize yol gösterdiniz, yoldaşlık ettiniz, zor zamanlarımızda yanımızda durdunuz. Özellikle son dönemde oda ve borsalarımızın kapasiteleri müthiş arttı. Dünyanın en iyi ve en çok hizmet üreten ilk üç oda sisteminden biri haline geldiniz. Biz de bu süreçte size daima destek olduk. Hedeflerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmeniz için önünüzü açtık. Geçen sene, milletimizin 60 yıldır içinde uhde olarak kalan Türkiye'nin otomobili Togg'u birlikte hayata geçirdik. Bugün yollarımızı aşındıran binlerce Togg'da siz kardeşlerimin desteği ve emeği bulunuyor.”

PROJENİN KOLUNU, BACAĞINI KIRMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR

Çeşitli sabotaj girişimlerine rağmen Türkiye'ye kazandırılan Togg'un ne kadar stratejik bir hamle olduğunun bugün daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Erdoğan, elektrikli araç piyasasının son bir yıl içerisinde çok büyük bir ivme yakaladığını bildirdi. “Uzak Doğu ülkelerinin piyasaya agresif bir şekilde girdiklerini görüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Uzun yıllar sonra bu defa treni ve trendi kaçırmadık. Yerli ve milli markamız Togg'la hızla gelişen 'elektrikli araç sektöründe biz de varız' dedik. Biliyorsunuz o dönem sadece mali zorluklarla mücadele etmedik. Daha ziyade zihinlere kazınmış, öğrenilmiş çaresizlikle mücadele ettik. Daha emekleme safhasından itibaren projenin kolunu, bacağını kırmak için çok uğraştılar. Fabrikasından tasarımına kadar her şeyi eleştiri konusu yaparak projeyi itibarsız hale getirmek için her yolu denediler.

Bugün Milli Savaş Uçağımız KAAN ile ilgili neler söyleniyorsa, insansız hava araçlarımıza ve üreticilerine hangi iftiralar atılıyorsa, Türkiye'yi ekonomide bir üst lige taşıyacak hamleleri baltalamak için kimler devreye giriyorsa hepsine ve daha fazlasına elektrikli araç imalat sürecinde şahitlik ettik. Ama biz bunların hiçbirine kulak asmadık. 'Başkaları yapıyorsa biz niçin yapmayalım' dedik. 'Başkaları üretebiliyorsa biz niçin üretmeyelim' dedik. Sizlerin de gayretleriyle elektrikli araç teknolojisinde dünyadaki birçok ülkeye göre yerimizi çok önceden aldık. Bundan sonra da ülkemizin diğer projelerinde sizlerle birlikte çalışmaya birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.”

FASTBACK TOGG TÜRKİYE'DE İLK KEZ SERGİLENDİ

TOBB Genel Kurulu’na katılan Erdoğan, Türkiye’de ilk kez dün sergilenen Togg’un T10F modeline bindi ve araç hakkında bilgi aldı. Önümüzdeki yıl içerisinde önce Türkiye'de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşacak olan Togg T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle satışa sunulacak. 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350 ve 600 kilometreye varan menziller sunacak.







