Bu faiz oranları kalıcı olamaz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, devletin, nisan ayı sonuna kadarki her ilave istihdamda, vergi ve SGK primi desteklerinin yanında, 3 ay boyunca maaş desteği de verecek olmasının ve kısa çalışma ödeneği düzenlemesinin reel kesimin moralini yükseltiğini söyledi.AA Ekonomi Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan baran yüksek faiz ortamında yatırımların zorluklarına dikkat çekerek, "Yatırımcımız bugün de yatırımını yapacak ama bu yatırımı bugünkü faiz ve enflasyon oranıyla ilelebet yapamayacaktır. Onlar da beklenti içinde. Türkiye bunu daha önce de başardı bundan sonra da başaracaktır. Ben bu faiz oranlarının kalıcı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Devletin af, teşvik ve yeniden düzenlemeler yoluyla her gün bir alanla ilgili iyileştirmeler yaptığını anlatan Baran, KDV alacakları konusunda yapılan düzenlemeyi de çok olumlu bulduklarını söyledi.

SEÇİM SONRASI İÇİN BİR SORUN YOK

Baran, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Türkiye'de herhangi bir problem yaşanmayacağını belirterek, "4-4,5 yıl seçim olmayacak. Seçimlerden sonra varsa bir eksiğimiz masaya yatırıp hepsini düzeltip güle oynaya bir 4 yıl geçireceğiz" dedi. ATO'ye üye 1,5 milyon kişiden 10 binin ihracat yaptığını ve bu rakamın çok düşük olduğunu vurgulayan Baran, "Türkiye'nin geleceği dış ticarette, katma değerli ihracatta. Bu anlamda biraz eksikliğimiz var. İnsanlara ihracatı sevdirememişiz ya da ürkmüşler ihracattan. İhracat yapmak isteyenlerin önünde ne gibi engeller var, bu engelleri nasıl kaldırabiliriz, neler yapabiliriz, bu anlamda ATO olarak gayretimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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HEDEF İLK 10 EKONOMİ

Baran, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası için “ekonomi tufanı” şeklinde yaratılan spekülatif yaklaşımları da değerlendirdi. Bu yaklaşımı çok garipsediğini belirten Baran, “Ben bunlara gülüyorum. Belki bunlar bir yerlerden tetikleniyor, bilmiyorum. Burası Türkiye, çok farklı bir ülke. Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri” dedi. Yaklaşık 1 ay önce Ankara’dan doğrudan uçuşların başlatıldığı İtalya’ya gittiklerini ifade eden Baran, bu ülkenin ticaret odasını ziyaret ederek çeşitli alanlarla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.