EkonomiBu hafta en çok dolar kazandırdı
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Dolar ne kadar? Altın ne kadar oldu? Dolar ve altın fiyatları...

Bu hafta en çok dolar kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,26 arttı - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,35, dolar/TL yüzde 2,57, avro/TL de yüzde 2,45 değer kazandı. Dolar bugün 3,9195 seyisene kadar yükseldi. Euro/TL ise bugün 4,8303 ile tarihi zirveyi gördü.

Haber MerkeziAA
FOTO: ARŞİV
FOTO: ARŞİV

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,26, dolar yüzde 2,57, altın da yüzde 2,35 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 118.978,20, en düşük ise 116.829,40 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,26'lık artışla 117.216,28 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,35 artarak 165,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,31 yükselişle 1.105,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 265,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 271,00 liraya yükseldi.

Dolar değer kazandı

Bu hafta ABD doları yüzde 2,57 değer kazanarak 3,9110 liraya, avro doları da yüzde 2,45'lik artışla 4,8060 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,03, yatırım fonları yüzde 0,37 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.108 liradan satılıyor .

Altın günü azalışla kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 165,40 liradan tamamladı.

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