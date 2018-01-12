Bu sene geliyor!

Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sanayi gibi öncelikli alanlarda teknolojik yatırım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son yıllarda hükümet desteğiyle yapılan çalışmalarda savunma sanayinin geldiği nokta dikkat çekiyor. Hayata geçirilen milli projeler ülkemize ekonomik anlamda katkı sağlarken, dünya çapında da büyük ilgi görüyor.

Milli ihtiyaçlarımızı temin etmek için gerçekleştirilen projeler tamamlandığında savunma sanayi ihracatımızın artması ve Türkiye’nin bu sektörde küresel düzeyde önemli aktör haline gelmesi sağlanacak. Yenisafak.com olarak her hafta sizlere bir milli projeyi aktarıyoruz. Bu hafta milli gemisavar füzesi Atmaca’yı ele alacağız.

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Yerli gemisavar füze

Ada sınıfı korvetler, yeni tip karakol botları gibi bir çok milli savaş gemisini üreten Türkiye, İ sınıfı fırkateynlerin de ihtiyacı olacak gemisavar füze ihtiyacını milli imkanlarla karşılamak üzere Atmaca’yı geliştirdi.

İlk atış gerçekleşti

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları kapsamında ROKETSAN ana yükleniciliğinde, ASELSAN ve Araştırma Merkezi Komutanlığı (Armerkom) işbirliğiyle geliştirilen Atmaca Gemisavar Füze Sistemi’nin sözleşmesi 2009 yılında yapıldı.

16 Ekim 2017 tarihinde ilk atışı yapılan füze envanterde yer alan ABD’li benzer Harpoon sisteminin yerini alacak.

Menzili 200 km

Dünyanın en gelişmiş gemisavar füzelerinden biri olacak olan Atmaca, rakip füzelerden daha üstün özelliklere sahip. Denizde asgari 200 km uzaklıktaki hedefleri vurabilecek ve Data-link donanımına sahip olacak. 800 kilogram ağırlığındaki füze, seyir halindeyken uzaktan hedef güncellemesine de izin verecek.

Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca füzenin bu sene envantere alınması ve seri üretime geçmesi bekleniyor.

EKONOMİ Özellikleri saymakla bitmiyor

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