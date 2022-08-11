Buğday gemileri haftaya yola çıkıyor

Türkiye’nin girişimleriyle kurulan ve 1 Ağustos’ta ilk geminin yola çıktığı “Tahıl Koridor”unda trafik her geçen hızlanıyor. Koridorda bugüne kadar 12 gemi sevkiyatı gerçekleşti, toplam 375 bin ton mısır ve ayçiçeği yağı taşındı.

HAFTAYA BAŞLIYOR

Koridorda önümüzdeki hafta sevkiyat da çeşitlenecek. Şu ana kadar sadece mısır, ayçiçeği ve ayçiçeği küspesi taşıyan gemiler, önümüzdeki haftadan itibaren buğday da taşımaya başlayacak. Stoklarda bekleyen 25 milyon tonluk tahılın içinde bulunan buğday da alıcılarına ulaşacak.

1 Ağustos’ta başlayan sevkiyatlar kapsamında en fazla tahıl taşıyan gemi dün İstanbul’a geldi. 66 bin ton mısır taşıyan Glory isimli gemi, şu anda içinde en fazla tahıl bulunduran gemi olma özelliğini taşıyor.

TAŞIMADA SON DURUM

Şu ana kadar yapılan sevkiyat kapsamında toplam 235 bin 178 ton mısır taşıyan gemiler, Türkiye üzerinden dünya pazarında alıcısına ulaştı. 10 günlük bilançoda şu ana kadar 12 gemi limanlardan ayrılırken, Lübnan’a gitmek üzere 27 bin ton mısır taşıyan “Razoni” isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi 1 Ağustos’ta Ukrayna’nın Odessa Liman’ından ayrılan ilk gemi oldu. Son olarak ise Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır taşıyan “Ocean Line” gemisi ve yine Çernomorsk’tan İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere Türk bayraklı “Rahmi Yağcı” isimli gemi hareket etti.

REKLAM