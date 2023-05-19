Buğdayda rekor verim beklentisi

Ülke genelini etkisi altına alan yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Barajlar doldu, kuraklık stresi gitti. Bahar yağışlarının düzenli gitmesi, çiftçileri yüksek rekolte için umutlandırdı. Ulusal Hububat Konseyi (UHK), Türkiye buğday rekoltesi ikinci tahminini 20,75 milyon ton olarak belirledi. Yağış miktarının artmısyla birlikte özellikle İç Anadolu Bölgesinde yüzde 5, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yüzde 7’şer, Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 15 artacağı ifade edildi.

YAĞMUR REKOLTEYE OLUMLU YANSIDI

UHK Başkanı Özkan Taşpınar, rekoltenin uzun yıllar sonra ortalamasının yüzde 3,75 üstünde 20,75 milyon ton olarak gerçekleşebileceğini vurguladı. Taşpınar, “Bahar aylarının ülke genelinde yağışlı geçiyor olması rekolte beklentisine olumlu yansımakta. 2022-2023 üretim yılında 7,3 milyon hektar buğday ekilişinin olduğu öngörülmekte” diye konuştu.

BUĞDAY FİYATI YÜZDE 0,4 GERİLEDİ

Rekolteden gelen iyi haberin yanı sıra Tahıl Koridoru'nun uzatılmasıyla dünya derin bir nefes aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 2 ay daha uzatıldığını açıklamasından sonra buğdayın Şikago borsasında işlem gören vadeli kontratları, yüzde 0,4 gerileyerek 6,13 dolar/bushel yani 228,9 dolar/ton seviyesine düştü. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, gelişmeler hakkında şunları söyledi:

DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ HABER

"Dünyada 2023-2024 sezonu için 787 milyon ton üretim, 794 milyon ton tüketim beklentisi bulunuyor. Ukrayna, tahıl koridoruyla 30,2 milyon tonluk tahılı tüm dünyaya ulaştırdı. Ancak ağustos-eylül döneminde Ukrayna’nın ihracatı açısından koridor daha önemli bir hale gelecek. Türkiye’nin yoğun çabaları ve ara buluculuğu ile Karadeniz Tahıl Koridoru’nun devam etmesi, tüm dünya için oldukça olumlu bir haber."

Çiftçimiz maliyet açısından rahat

Eren Günhan Ulusoy, şubattan itibaren güzel yağışlar almaya başladıklarını, mayıs ayına kadar da bu yağışların devam ettiğini ve Türkiye’nin verim beklentisinin yükseldiğini vurguladı. Ulusoy, “Bizim beklentimiz 20 milyon tona yakın bir üretim. Yağışlar bu şekilde devam ederse bu rakamlar aşılır. Geçtiğimiz sezon savaş nedeniyle, çiftçilerimizin gübre ve mazot maliyetleri yükselmişti. Bu nedenle 2022/2023 sezonunda buğday alım fiyatı bir önceki sezona göre primlerle beraber yüzde 300 artırılarak, çiftçimiz artan maliyetlere karşı korunmuştu” şeklinde konuştu.







