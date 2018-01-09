EkonomiBunu yapana 25 milyon lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Girişimciye 25 milyon lira verilecek- 25 milyon liralık destek için ne yapmalı?

Bunu yapana 25 milyon lira

MARKA, 2018 yılı proje teklif çağrıları kapsamında bölgedeki kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projelerine 25 milyon lira destek verecek.

Haber MerkeziAA
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 2018 yılı proje teklif çağrıları kapsamında 25 milyon lira destek sağlanacak.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 2018 yılı proje teklif çağrıları kapsamında 25 milyon lira destek sağlanacak.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) düzenlenen toplantıda, MARKA'nın bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalarına 2010 yılından bugüne devam ettiğini belirterek, bu amaçla bir taraftan planlama, strateji geliştirme ve yatırım destek faaliyetleriyle ilgilenirken diğer yandan da nitelikli projelere mali, teknik destek sağladığını söyledi.

Bölgenin kalkınmasına ışık tutan 2014-2023 dönemini kapsayan Doğu Marmara Bölge Kalkınma Planı'nın her kesimi kucaklayan bir anlayışla hazırlandığını ifade eden Çöpoğlu, ajanslarınca hazırlanan ve hala yürürlükte olan bir diğer çalışmanın da "2014-2020 Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Çalışması" olduğunu kaydetti.

450 PROJEYE 109 MİLYON LİRA DESTEK

Çöpoğlu, katılımcı bir anlayışla hazırlanan bu çalışmanın bölgenin odaklanacağı alt sektörleri ve bu sektörlere yönelik desteklerin çerçevesini çizdiğini dile getirerek, "Vizyonumuz, bilgi üreten ve teknoloji geliştiren, küresel yenilikleri takip eden ve kendini şekillendiren bir bölge olmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için, MARKA kurulduğu yıldan bu yana bölgesel ihtiyaçlara özgü tasarlanmış proje ve faaliyetlere doğrudan finansman desteği ve teknik destek sağlamıştır. Toplamda 450 proje için yaklaşık 109 milyon lira destek sağlanıp, eş finansman katkılarıyla birlikte bölgemizde yaklaşık 194 milyon lira tutarında bir yatırım gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu.

MARKA'nın 9 teknik destek programını hayata geçirdiğini anlatan Çöpoğlu, 458 proje için 3,7 milyon liranın üzerinde bir tutarı bölgenin hizmetine tahsis edildiğini bildirdi.

29 BİN KİŞİYE EĞİTİM DESTEĞİ

Çöpoğlu, teknik ve mali desteklerin yanı sıra, Sürekli Eğitim Merkezi (MARKASEM) bünyesinde de paydaşların, kurumsal kapasitesini ve insan kaynakları kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitimler yaptıklarını aktararak, sözlerini, şöyle tamamladı:

"MARKASEM bugüne kadar bölge genelinde 27 farklı konuda düzenlediği eğitim organizasyonu ile toplamda 29 bin 32 kişiye eğitim desteği sağlamıştır. Kar amacı güden ve gütmeyen kurumlarımızın fark yaratacak, yüksek katma değerli ürünler ve hizmetler geliştirecek projeleri için 2018 yılında faydalandıracağımız desteğin toplam tutarı ise 25 milyon liradır. İnanıyorum ki Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın ve 5 ilimizin yerel aktörlerinin giderek artan işbirliği bölgemiz ve ülkemiz için daha güzel adımlara vesile olacaktır."

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