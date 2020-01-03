Ekonomi Olukman Tekke Barajı Bursa tarımına can suyu olacak Bölge insanına ek gelir sağlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bursa haberleri: Olukman Tekke Barajı Bursa tarımına can suyu olacak: Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Olukman Tekke Barajı Bursa tarımına can suyu olacak: Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Bursa’da verimli toprakları suyla buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin edip, derelerdeki taşkın risklerini azaltmaya devam ediyor. Temelden 24,50 metre yüksekliği ile Olukman Tekke Barajı’nın 439 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Olukman Tekke Barajı’nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır." dedi.

Haber Merkezi İHA
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İnegöl ilçesine bağlı Olukman, Tekke ve Bayramşah köylerine ait tarım arazileri sulayacak olan Olukman Tekke Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘Çalışmaları devam eden Olukman Tekke Barajı’nın tamamlanması ile 1 550 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Temelden 24,50 metre yüksekliği ile Olukman Tekke Barajı’nın 439 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Olukman Tekke Barajı’nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."
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