Ekonomi Bursada dev yatırım müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bursa’da dev yatırım müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen hibrit araç motoru üretimine yönelik yatırım projesinin en önemli ayağı olan alüminyum enjeksiyon fabrikasının temelinin 19 Ekim'de Bursa'da atılacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antoine Aoun - Mustafa Varank
Antoine Aoun - Mustafa Varank

Varank, Oyak Renault’un yapacağı yatırımı Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun’u kabülünde duyurdu.

100 MİLYON AVRO

Varank, “Sabit yatırım tutarı 100 milyon avroyu aşan bu projenin, cari açığın azaltılmasına yıllık 2,3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye’de ilk defa alüminyum motor üretilecek” dedi. Varank, Söz konusu yatırımla alüminyum motor bloğu dökümüyle yüksek teknoloji yeni nesil motor imalatının gerçekleştirileceğine dikkati çekti. Varank, "Türkiye'de ilk defa alüminyum motor bloğu dökümü yapılacak. Proje kapsaamında, yüksek teknoloji ürünü, yeni nesil motor üretilmesi ve bu üretimin büyük oranda ihraç edilmesi öngörülüyor" dedi. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun ise Türkiye'nin Renault Grubu için çok önemli bir ülke olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’YE GÜVEN VURGUSU

Oyak Renault'nun bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de yatırımlarına devam edeceğini, yeni projeleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdüreceğini ve Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğini aktaran Aoun, "Renault Grubu, Türkiye'ye güveniyor ve bu güven üzerine yatırım planlarını oluşturuyor” dedi. 19 Ekim’deki temel atma törenine Renault Grubu’nun Dünya Başkan Yardımcısı Thierry Bolooré ve OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem de katılacak.

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