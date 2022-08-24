Ekonomi Bursada yedi ayda 241 bin araç üretildi
OTOMOTİV

Bursa'da yedi ayda 241 bin araç üretildi

Otomotiv firmaları OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan'ın fabrikalarının bulunduğu Bursa'da bu yılın 7 ayında 241 bin 48 araç üretildi. Bursa'daki günlük üretim ortalama 1147 araç olurken, 7 aylık süreçte imalatın yarısından fazlası ihraç edildi.

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Haber Merkezi AA
Bursada yedi ayda 241 bin araç üretildi
Foot/arşiv

Otomotiv firmaları OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan'ın fabrikalarının bulunduğu Bursa'da bu yılın 7 ayında 241 bin 48 araç üretildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de yılın 7 ayında traktör dahil 770 bin 279 araç imal edildi.

Türkiye genelinde adet bazında en fazla üretim yapan firma 224 bin 255 ile Kocaeli'de kurulu Ford Otosan oldu. Ocak-temmuz döneminde Bursa'da faaliyet gösteren TOFAŞ 141 bin 886 otomobil ve hafif ticari araç imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Bu süreçte Toyota 131 bin 719, Hyundai Assan 124 bin 700 ve OYAK Renault 98 bin 815 araç üretim rakamına ulaştı.

Türkiye'deki günlük banttan indirilen araç sayısı 3 bin 668 olurken, Bursa'daki günlük üretim ise 1147 olarak gerçekleşti.

Bursa'daki üretimin yarısından fazlası yurt dışına gönderildi

Bu yılın 7 ayında otomotiv üretiminin yüzde 69,67'sine karşılık gelen 536 bin 714 adedi ihraç edilerek 10 milyar 241 milyon 431 bin dola döviz girdisi sağlandı.

Ülke genelinde en fazla üretimi gerçekleştiren Ford Otosan, ihracatta da 174 bin 690 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki Hyundai Assan 107 bin 792, üçüncü Toyota 104 bin 105, dördüncü TOFAŞ 67 bin 438 ve beşinci OYAK Renault 62 bin 288 araç ihraç etti.

Ocak-temmuz aylarında dış satıma Bursa'da kurulu Karsan da 106 araçla katkı sağlarken kentten 7 aylık süreçte toplam 129 bin 832 araç ihraç edildi.

Bursa'daki üretimin yarısından fazlası yurt dışına gönderilirken OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan'ın Türkiye'nin toplam araç ihracatına katkısı ise yüzde 24,19 oldu.

Bursa'nın günlük dış satım sayısı da yaklaşık 618 seviyesinde gerçekleşti.

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