Ekonomi Burslu tekstile öğrenci akını
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Burslu tekstile öğrenci akını

Burs ve iş garantisi tekstil mühendisliği kontenjanlarını doldurdu. Burs ve istihdam projesiyle, 2018’de yüzde 42’si dolan tekstil mühendisliği kontenjanları, 2019 yılı tercih dönemi sonunda yüzde 92 doluluk oranıyla rekora ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hazırgiyim ve Konfeksiyon, Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamulleri ihracatçı birlikleri ile Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından hayata geçirilen "Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi"nin detaylarına ve sonuçlarına ilişkin İstanbul’da bir basın toplantısı düzenlendi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, toplantıda yaptığı konuşmada, tekstil mühendisliğine yönelik ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getirdi.

20 BİNE GİRENE ASGARİ ÜCRET

Mustafa Gültepe - Ahmet Öksüz - Mustafa Şenocak

Tekstil mühendisliğini tercih edip ilk 20 bine girenlere asgari ücret, 20 ile 50 bin arasındakilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bininci sırada yer alanlara ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs ve iş garantisi sağlayacaklarını anımsatan Öksüz, tekstil mühendisliği bölümünde ilk 50 binde 33 öğrenci, 50-80 bin arasında 56 öğrenci olmak üzere 89 öğrencinin burs almaya hak kazandığını söyledi. Projede birinci aşamanın büyük bir başarı ile tamamlandığını vurgulayan Öksüz, "2018 yılında kontenjanların sadece yüzde 42’i dolarken bu yıl ilk tercihlere göre bu oran yüzde 92’ye ulaştı. 2018’de sadece iki bölüm kontenjanını doldurabilmişken 2019’da 9 bölüm bu başarıyı elde etti. Tekstil mühendisliğine giriş puanları ise ortalama 100 puan artış gösterdi. 433 kontenjanımızdan 398'ini doldurduk" diye konuştu.

TABLO TERSİNE DÖNDÜ

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise büyük bir başarıyla sonuçlanan projenin sanayi-üniversite iş birliğinde tüm sektörlere örnek olduğunu dile getirdi. Gültepe, projenin ikinci aşamasında 10 maddelik eylem planında belirtilen uygulamalı eğitim ve eğitim müfredatının güncellenmesine ilişkin YÖK, bölüm başkanları ve sektörün katılımıyla geleceği planlayacaklarını kaydetti. Gültepe, "Hayata geçirdiğimiz bu proje ile tabloyu tersine çevirmeye önemli bir katkı sunduk" açıklamasında bulundu.

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DERİ MÜHENDİSLİĞİ YÜZDE 100 DOLDU

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak da deri mühendisliği kontenjanının tamamının dolduğunu ifade ederek, "Tekstil ve deri mühendisliği bölümlerinin algısını yükseltmek için el birliği ile başlatmış olduğumuz çalışmanın ilk meyvelerini aldık. Başarılı öğrencileri sektörümüzle buluşturmayı hedefledik. Asgari ücrete varan burs desteği ve eğitimleri sonunda istihdam desteği vaat ettik. Uzun yıllardır kontenjanını dolduramayan deri mühendisliği bölümü kontenjanının yüzde 100’ünü doldurdu."

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