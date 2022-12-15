Bütçe 108,3 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kasım ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, merkezi yönetim bütçesi Kasım’da 108 milyar 305 milyon lira fazla, Ocak-Kasım döneminde ise 20 milyar 449 milyon lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım’da 347 milyar 734 milyon lira, giderleri 239 milyar 429 milyon lira oldu, merkezi yönetim bütçesi Kasım’da 108 milyar 305 milyon lira fazla verdi.

Kasım’da bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,3 artarak 347 milyar 734 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 76,4 artışla 239 milyar 429 milyon liraya yükseldi.

Bütçe gelirleri Ocak-Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100,2 artışla 2 trilyon 547 milyar 156 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 94,7 yükselişle 2 trilyon 567 milyar 605 milyon lira oldu.

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