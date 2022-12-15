Ekonomi Bütçe 108,3 milyar lira fazla verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bütçe 108,3 milyar lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi Kasım’da 108 milyar 305 milyon lira fazla, Ocak-Kasım döneminde ise 20 milyar 449 milyon lira açık verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bütçe 108,3 milyar lira fazla verdi
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı kasım ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, merkezi yönetim bütçesi Kasım’da 108 milyar 305 milyon lira fazla, Ocak-Kasım döneminde ise 20 milyar 449 milyon lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım’da 347 milyar 734 milyon lira, giderleri 239 milyar 429 milyon lira oldu, merkezi yönetim bütçesi Kasım’da 108 milyar 305 milyon lira fazla verdi.

Kasım’da bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,3 artarak 347 milyar 734 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 76,4 artışla 239 milyar 429 milyon liraya yükseldi.

Bütçe gelirleri Ocak-Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100,2 artışla 2 trilyon 547 milyar 156 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 94,7 yükselişle 2 trilyon 567 milyar 605 milyon lira oldu.

AB'de otomobil satışları artıyor: Kasımda yüzde 16'dan fazla yükseliş var
EKONOMİ
AB'de otomobil satışları artıyor: Kasımda yüzde 16'dan fazla yükseliş var

VakıfBank'a yurt dışından 400 milyon euroluk dev kaynak
EKONOMİ
VakıfBank'a yurt dışından 400 milyon euroluk dev kaynak

Enflasyonun ilacı yenilenebilir enerjide: Faturaları düşürerek iyileştirici etki yapacak
EKONOMİ
Enflasyonun ilacı yenilenebilir enerjide: Faturaları düşürerek iyileştirici etki yapacak
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

Vapur seferlerine lodos engeli.
Avrupanın en büyüğü

Avrupa'nın en büyüğü

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi yarın açılıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan Akşenerin Saraçhane ziyaretine ilişkin ilk yorum: Akşener konuyla alakalı beni aramadı

Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi: Çok az kişi yaşıyor.

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.