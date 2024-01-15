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Ekonomi

Bütçe 2023'te 1 trilyon 375 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi 2023'te 1 trilyon 375 milyar lira açık verdi. Bütçe gelirleri geçen yıl 5 trilyon 210 milyar 488 milyon lira, giderleri 6 trilyon 585 milyar 456 milyon lira olarak hesaplandı.

12:03 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Aralık 2023'te bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,4 artarak 549 milyar 945 milyon liraya yükseldi.


Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 271,2 artışla 1 trilyon 392 milyar 477 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 842 milyar 532 milyon lira olarak hesaplandı.

Bütçe gelirleri 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 86,1 artarak 5 trilyon 210 milyar 488 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 123,8 yükselerek 6 trilyon 585 milyar 456 milyon lira oldu.


Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 2023'te merkezi yönetim bütçesi açığı, 1 trilyon 374 milyar 968 milyon lira olarak kayıtlara geçti.




#bütçe uygulama sonuçları
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Merkezi yönetim bütçesi
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