Bütçe açığı öngörülenin altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre; temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 artarak 730 milyar 930 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 81,6 artışla 827 milyar 706 milyon liraya ulaştı. Merkezi yönetim bütçesi temmuzda 96 milyar 776 milyon lira olarak hesaplandı. Ocak-temmuz dönemindeki bütçe açığı 843 milyar 960 milyon lira oldu. İlk yedi aylık rakam, bu yılki bütçe açığının; 2,6 trilyon lira olarak öngörülen yıllık açığın çok altında kalacağını gösteriyor.