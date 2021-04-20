Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Büyük Britanya ve Kuzey İrlandadan yapılan ithalata AB oranları uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Büyük Britanya ve K. İrlanda'dan ithalata AB oranları uygulanacak

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda'dan yapılan ithalata AB oranları uygulanacak

İthalat rejimi kararı kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda'dan yapılan ithalata Avrupa Birliği (AB) gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu uygulanacak.

Haber Merkezi DHA
Büyük Britanya ve K. İrlandadan ithalata AB oranları uygulanacak
Foto/arşiv

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, eklenen geçici maddeye göre, 1 Ocak'tan maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan bugüne kadar gerçekleşen ithalat işlemlerinin "Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda arasında serbest ticaret anlaşması" hükümlerine uygun şekilde yapıldığının ispatlanması halinde, söz konusu eşyaya AB gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu uygulanacak.

Aynı Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı'nın, "Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi" amacıyla hazırlanan tebliğde de, "Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez" denildi.

Dolar yeni güne kaç liradan başladı?
EKONOMİ
Dolar yeni güne kaç liradan başladı?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
Abone Ol Google News
Hurdadan muhteşem dönüşüm

Hurdadan muhteşem dönüşüm

Beş bin TL'ye aldı, 10 bin TL masraf yaptı.
İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Rekabet Kurumundan 32 teşebbüse soruşturma

"Meclis'teki fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.