Büyük çöküş yaşayan kripto paralara yönelik dikkat çeken çıkış: Geleceği yok

Hafta içinde TerraUST krizi ve Fed etkisiyle büyük düşüş yaşayan Bitcoin bugün 30 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin hafta içinde 24.500 dolara kadar gerilemişti. Ethereum ise 2.073 dolar civarlarında seyrediyor.

Kripto paralar Fed'in faiz artırımı ve bilançosunda 47,5 milyar dolarlık azaltıma gitmesinin yanı sıra, gelecek döneme ilişkin faiz artışlarına devam edeceğine yönelik sinyallerin etkisiyle gerilemişti.

GELECEĞİ OLMADIĞINI SAVUNDU

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried, Bitcoin'in bir ödeme ağı olarak geleceği olmadığını savundu.

FTX CEO'su Bankman-Fried, "Bitcoin ağı bir ödemeler ağı değil ve büyüyen bir ağ değil" diye konuştu.

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MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Bankman-Fried, Bitcoin'i verimsiz olmakla eleştirirken çevresel maliyetlerinin çok yüksek olduğunu da savundu.

Öte yandan kripto paralarda yaşanan sert düşüş yatırımcıları tarihi zararlara uğratırken piyasadaki deprem Bitcoin sevdalısı El Salvador’a da pahalıya patladı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin kripto sevgisinin ülke ekonomisine zararı büyük oldu.

Söz konusu alımların bazılarının 51 bin dolar civarında yapıldığı bilinirken Bloomberg'in hesabına göre ülkenin kripto yüzünden 40 milyon dolar civarında zararı da olduğu belirtildi. Ancak zarar sadece kripto yatırımı ile sınırlı değil. Bitcoin'e endeksli devlet tahvillerinden de ülkenin büyük zarara uğradığı tahmin ediliyor.

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FOTOĞRAF 13 Kripto para piyasalarında deprem sürüyor. Sabitcoin TerraUSD (UST) ve Terra Luna’da ise rekor değer kaybı yaşanıyor. Piyasadaki diğer coin’lerdeki değer kaybı yüzde 30’lardayken, bu oran Luna ve UST’de yüzde 99'un üzerine çıktı. 0,00003 dolar seviyesine kadar gerileyen LUNA'da değer kaybı yüzde 99.99'u aşarken, Binance'de LUNA işlemleriyle ilgili bir duyuru yayınladı. Binance'dan yapılan açıklamada LUNA ile işlemlerin olarak devre dışı bırakıldığı duyurdu. Düşüşün ardından ilk olarak LUNA ile vadeli işlemleri kaldıran (Delist) Binance, daha sonra LUNABTC, LUNABIDR, LUNAAUD, LUNABNB, LUNAETH, LUNAUSDT, LUNAGBP, LUNABRL, LUNATRY ve LUNAEUR işlemleri kaldırdı. UST olarak bilinen TerraUSD, bir hafta önce 18.5 milyar dolarlık piyasa değeriyle onuncu büyük kripto para konumundaydı. Bitcoin fiyatı, hafta başından itibaren devam eden değer düşüşü sonlandırdı. Son 24 saatte yüzde 10 artan Bitcoin, tekrar 30 bin dolar seviyesini aştı. BTC fiyatı, an itibariyle 30 bin 600 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum’un değeri de 2 bin dolara düşerken, kasım ayındaki değerinin yarısına gelmiş durumda Dogecoin, Ripple, Cardano gibi altcoin’lerde de rekor düşüşler görülüyor. Peki, Bitcoin, Ethereum, Luna ve UST’deki çakılmanın nedeni nedir? Temel neden olarak ABD’deki faiz oranının artırılması görülüyor. Amerika Merkez Bankası (FED), bilanço daraltmaya gideceğini de duyurdu. ABD’de enflasyondaki yükseliş sonrasında FED’in daha sert sıkılaştırma adımları atması bekleniyor. FED’in bilançosuyla kripto paralar arasındaki korelasyonun uyumlu olması satışları artırdı. FED bilançosunu artırdığında kripto paralar yükselmişti, daralttığında da sert düşüşler yaşanmıştı. Şimdi de benzer bir durum görülüyor. İki kripto para birimi adeta yok oldu: Kayıp yüzde 99'u aştı Kripto paralarda yaşanan büyük çöküş sürüyor. Sabitcoinler Terra UST ve Luna'da rekor değer kaybı yaşanıyor. Piyasadaki diğer coin'lerdeki değer kaybı yüzde 30'lardayken, bu oran Luna ve UST'de yüzde 99'un üzerine çıktı. Düşüş trendini kıran Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 10 artarak 30 bin dolar seviyesinin tekrar üstüne çıktı. BiP'te paylaş

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