Ekonomi Büyüme rakamları yarın açıklanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2019 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verisini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin beklentisi, yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 daralacağı yönünde gerçekleşmişti. Ankete katılan ekonomistler, 2. çeyrekte ekonomideki daralmanın yüzde 1-2,5 aralığında olacağını tahmin etmişti.

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde sıfır olarak gerçekleşmişti. Anket katılımcılarının 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 0,7, en düşük yüzde eksi 0,8 olmuştu.

Türkiye ekonomisi, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçülmüştü.

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