Büyümek için mutabakat var

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Konuk, tarımda verimliliği artırma konusunda Türkiye’deki her kesimin mutabakat halinde olduğunu söyledi. Konuk mesajında, “Çözümün ilk şartı, tarımsal üretimin dolayısıyla da gıda güvenliğinin tıpkı askeri güvenlik gibi milli güvenlik meselesi olduğunun kabulüdür. Şükür ki, bugün o irade mevcuttur. Tarımsal üretimimizi arttırma, verimliliği yükseltme konusunda siyasetten akademik dünyaya, ekonominin aktör ve kurumlarından medyamıza, sanayiciden tüccardan mutfakta tencereyi kaynatanlara kadar herkes tam mutabakat halinde” diye konuştu.

Recep Konuk

Bu mutabakatın sonuç vermesinin en çok destekleyen, sonuca ulaşılmasını en çok isteyen kesimin bu özel günün asıl aktörleri çitçiler olduğunu ifade eden Konuk, girdi maliyetlerinin iştah kabarttığına dikkat çekti.

TÜRK ÇİFTÇİSİNİN UMUDU VAR

Konuk, arazi varlığı, iklim yapısı, sahip olduğu endemik tür zenginliği ile dünyanın tarımsal üretim için en şanslı ve bereketli coğrafyalardan birine sahip olan Türkiye’nin, geleceğin dünyasında daha kuvvetli, daha kudretli, daha zengin ve daha itibarlı konuma ulaşabilmek için en büyük avantajı bu potansiyeli harekete geçirecek kabiliyet ve nitelikte insan kaynağına da sahip olduğunun altını çizdi.