Büyümeyle de dezenflasyon olur

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan
Erkan, dün ilk kez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı. Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının sağlanması yönünde önemli mesajlar verdi. “2024 yılını dezenflasyon yılı olarak tanımlıyoruz” diyen Erkan, yıllık enflasyonda düşüşün Mayıs 2024 itibarıyla sağlanacağını kaydetti. Erkan, “2025’te istikrar dönemi olacak ve 2026’da enflasyonu yeniden tek haneye indirmiş olacağız” ifadesini kullandı.
Erkan, açıklanan enflasyon verisinin ana eğiliminde eylül ayı itibarıyla yavaşlamanın başladığına dikkat çekti.
KREDİLERDE DENGELENME
Erkan, “Dezenflasyonu tesis etmekte kararlıyız. Tüm araçlarımızı enflasyon tek haneye gerileyene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Kredi büyümesindeki aşırılık yerini daha dengeli bir gelişime bıraktı. Söz konusu değişime kamu yanında özel bankalar da katkı sağlar duruma geldi” açıklamasında bulundu.
Miktarsal sıkılaştırma ile yaklaşık 700 milyar TL’lik likiditenin sterilize edildiğini dile getiren Erkan, “Seçici kredi sıkılaştırmasıyla talepte dengelenme hedeflenmektedir” diyerek, taksitli kredi kartı kullanımının yavaşladığını söyledi.