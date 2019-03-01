Bakan Pakdemirli: Buzdolabının dolu olması lazım

Düzce'de Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Pakdemirli, Düzcelilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Pakdemirli, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini ve bu sisteme geçerken "Halka daha iyi hizmet edeceğiz." dediklerini belirtti.

"Artık toprak ve suyu birlikte yönetiyoruz." diyen Pakdemirli, "Tarım ve orman bir arada. Toprak ve suyu bir arada yönetmek, bize şu özelliği veriyor; geçmişte biz hep barajı yaptık, sulamalarını yapmadık. Sulamalarını yaptık, barajlar eksik kaldı ve doğru bir planlama yapamadık. Şimdi toprak ve suyun bir araya gelmesi son derece önemliydi." ifadelerini kullandı.

Bazı televizyon kanallarında Türkiye'nin tarımda kötü durumda olduğunun gösterildiğini anlatan Pakdemirli, "Avrupa'da tarımsal hasılada birinciyiz, dünyada tarımsal hasılada yedinciyiz ama toprak kaynaklarımıza baktığımız zaman, yani bir tarlamız var, orada da 17'nciyiz. Komşularımıza, tüm dünyadaki sıralamaya göre 17'nciyiz. 17. olmamıza rağmen 7. sıraya gelmişiz. Bu bir başarı mıdır? Başarıdır. Bu başarı kimin başarısı, bu başarı devletin başarısı değil, bu başarı sizlerin başarısıdır." diye konuştu.

"MUHALEFETİN NE DEDİĞİNE BAKMAYIN"

Pakdemirli, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nde süt sığırı varlığında 1, büyükbaş varlığında Fransa'dan sonra ikinci, küçükbaş varlığında da birinci sırada olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"16 yılda nereden nereye gelmişiz, destekleri tam 8 misli arttırmışız. Yani 1,9 milyar lira destekten 2019 destekleri 16,1 milyar liraya çıkarmışız. Gönül istiyor ki bunun çok daha fazlasını verelim çünkü hakikaten üretici, benim köylüm, çiftçim, üreticim çok daha fazlasını hak ediyor. Küçükbaş hayvan üretimiyle ilgili bir sürü büyütme projesini çok yakın bir zamanda açıklıyor olacağız. Bunun ana detayında, dişilere 100 lira para vermek var. Bununla ilgili yakın zamanda detayları açıklayacağız. Küçükbaşta Türkiye'nin gidecek yeri var. Yani şu an Türkiye'de 45 milyon küçükbaş var, bunu 85 milyona çıkarma hedefimiz var. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye tekrar hem küçükbaşta sonra büyükbaşta ihracatçı ülke haline gelebilir. Türkiye bunu yapabilir. Kim ne derse desin, muhalefetin ne dediğine de bakmayın. Türkiye tavukta, balıkta ihracatçı, ette de olur evelallah."

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"BUZDOLABININ MUTLAKA DOLU OLMASI LAZIM"

Tarımın savunma sanayisinden daha önemli olduğuna işaret eden Bakan Pakdemirli, "Uçaklarınız, roketleriniz olabilir, teknolojiniz çok yüksek olabilir ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur. O yüzden buzdolabının mutlaka dolu olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, fındık destekleme ödemelerini öne çektiklerini aktararak, "Mart ayının içerisinde de yaklaşık 70 milyon liraya yakın fındıkta alan bazlı gelir desteği ödeyeceğiz, bu hayırlı, uğurlu olsun. Fındıkta verim ve kaliteden düşmüş bahçeleri yenileme çalışmasını da gündemimize aldık. Böylece fındık bahçelerinde inşallah dekarda 200 kilogram ve üzerinde verim almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de sera alanlarının 700 bin dekar olduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bunu eğer 2 katına çıkartırsak kışın da çok fahiş fiyatlarda sebzeyi, meyveyi tüketmeyiz, daha düzgün fiyatlarda tüketiriz diye bir hedef koyduk. Bu iş bir yıl içerisinde yapacağımız şeyler. Kısa vadede bu fiyatları önlemek için de tanzim satışları belediyelerimizle organize ettik. Bir hafta gibi kısa bir sürede tanzim satışları organize ettik. 'Düzce'de tanzim satış yeri yok' diyebilirsiniz ama sizin alışveriş yaptığınız manavda da markette de fiyat düştü. Bir haftada devlet sahaya indi ve yüzde 40-50 sebze-meyve fiyatlarını düşürme imkanına kavuştuk. Nohut, yeşil mercimek ve pirinci de tanzim satış mağazalarında satmaya başladık. Bunlar da piyasanın yüzde 40-50 altında olduğu için bakkaliye alışverişlerinizde, en nihayetinde oradan da alsanız, kendi marketinizden de alsanız, bunların da fiyatlara olumlu yönde yansıyacağını umuyoruz."

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli'ye hediye takdim etti.

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Pakdemirli, daha sonra vatandaşlara fidan dağıttı.

EKONOMİ Bin tonun üzerinde bakliyat satışa hazır

EKONOMİ Renkli pamuk üretilecek

FOTOĞRAF 12 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 2005'te emekli olan Berksun, emekliliğinden sonra çeşitli kentlerde otel mutfaklarında şeflik, restoranlarda bulaşıkçılık, taksicilik gibi işler yaptı. Yaklaşık 5 ay önce Bursa'ya gelen Berksun, her gün aynı yerde takım elbisesi, kravatı ve boyalı ayakkabıları ile simit arabasının başına geçerek, ekmek teknesini temizledikten sonra simitlerini sıralayıp satışa başlıyor. Önünden geçenlerin ilgisini çeken Berksun, kentte kravatlı simitçi olarak tanınıyor. Berksun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'ya taşınır taşınmaz bir iş aramaya başladığını ve bu sırada simitçilik yapma fikrinin aklına gediğini söyledi. Bir simitçiye gittiğini ve simit satmak istediğini anlattığını belirten Berksun, Simitleri aldım bir kahvehanenin önünde satmaya başladım. Fırınlardan büfelere simit götürüp sattım. Sonra beni simit arabasının başına yönlendirdiler. Ben, nerede çalışırsam çalışayım iş şartlarına göre elbisemi giyerim ama gelirken takım elbiseyle gelir, çıkarken yine takım elbiseyi giyer çıkarım. diye konuştu. Takım elbiseli bir simitçinin herkesin ilgisini çektiğini aktaran Berksun, şunları kaydetti: Artık herkes, alışmaya başladı. Temiz bir görüntü oluyor. Ben de temizliği seven biriyim. Hayatı seviyorum. Böyle bir yolumuz var, gidiyoruz. Emekli oldum olalı aynı devlet kurumuna gidiyor gibi evden aynı şekilde çıkarım. Tıraşımı olurum, takım elbisemi giyerim. Emekli olduktan sonra İzmir'de taksicilik yaptım. Orada da aynıydım. Berksun sözlerini şöyle sürdürdü: Aslında topumun böyle şeylere ihtiyacı var. Burada simitleri bitiremezsem gidip kahvehanenin önünde takım elbiseyle simit satıyorum. Kahvehanelerde beni 'kravatlı simitçimiz' diye bekliyorlar. Başka simitçiden almıyorlar. Eldivenlerimi takıyorum, peçeteyle birlikte isteyene veriyorum. TAKIM ELBİSEYLE İŞE GELEN BULAŞIKÇI: Berksun, takım elbise ve kravatın kendisi için bir hayat felsefesi olduğunu dile getirdi. Bursa'ya gelmeden önce Alanya'da bir otelde bulaşıkçılık yaptığını aktaran Berksun, Otel sahibiyle bir anımız oldu. Patron beni gördüğünde, 'Hoşgeldiniz, günaydın beyefendi' dedi. 'Hoşbulduk' dedim. 'Bir arzunuz var mı' diye sordu. 'Efendim ben burada çalışıyorum' dedim. Beni takım elbiseyle görünce şaşırdı. Daha sonra beni çağırttı ve 'Artık mutfaktan sen sorumlusun' dedi. diye konuştu. Bir simitçinin takım elbiseyle işini yapmasına herkesin farklı tepkiler verdiğini vurgulayan Berksun, Bazıları yan yan bakıyor. Bazıları da gerçekten başka simitçiden alacakken beni görünce benden almaya geliyor. Ben, 'Buyrun simit' diye seslendiğimde şaşırarak, dönüp 'Sen simitçi misin' diyor. ifadesini kullandı. Çarşı esnafından Coşkun Konuk da Berksun'u uzun zamandır tanıdığını belirterek, temizliği, titizliği, esnaflığı, müşterisine karşı davranışları, takım elbisesi ve kravatıyla, boyalı, pırıl pırıl ayakkabılarıyla her zaman sevilen biri olan Berksun'a uğramadan, simit almadan dükkanı açmadıklarını söyledi. Güne Kravatlı simitçinin Hayırlı işler temennisiyle başladıklarını dile getiren Konuk, Çarşı esnafından ziyade vatandaşlar da simit almayacak olsa bile dönüp tezgahın başına gelip ondan simit alır. Bir kere tanıştıktan sonra bir daha çarşıya gelip onu gördüğünde selam vermeden, simit almadan geçmezler. dedi. Takım elbiseli kravatlı simitçi Bursa'da her gün kravatı ve takım elbisesiyle geldiği seyyar arabasının başında simit satan 60 yaşındaki memur emeklisi Ahmet Berksun, şık kıyafeti ve kibar tavırlarıyla dikkati çekiyor, vatandaşların takdirini topluyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 13 İstanbul'da kadayıf tatlısı üreticisi olan Sinan Çamlı, 19 yıl önce Giresun'un Dereli İlçesi, Eğrianbar köyünde üretim atölyesi kurdu. Çamlı'nın oğulları Yasin ve Seçkin Çamlı da babasıyla çalışmaya başladı. Ürettikleri tatlıların pazar payını artırmak için çalışma yürüten iki kardeş, keçi sütüne yöneldi. Türkiye’den seçkin keçi ırklarından süt alan kardeşler, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti. 'KEÇİ SÜTÜ ÇOK SAĞLIKLI' Keçilerin bakımını ve süt sağımını yapan Yasin Çamcı, bölgenin şartlarının keçi bakmaya uygun olduğunu belirterek sağlıklı bir ürün sunabilmek için anne sütüne en yakın olan keçi sütünü tercih ettiklerini söyledi. Çamcı, Günlük 20 kilo süt alıyoruz. 6 tanesini İsviçre’den diğerlerini ülkedeki ırklardan getirdik. Ancak şu anda İsviçre keçilerini damızlık olarak kullanmak istiyoruz. Elde ettiğimiz sütleri kadayıf, güllaç, salamura peynir ve yoğurt olarak değerlendiriyoruz. Keçi sütünün kullanılmasını sağlık sektörü onayladığı için taleplerimiz artıyor. Giresun’a her hafta dağıtım yapıyoruz. Birçok ile gönderiyoruz dedi. 'AŞIRI TALEP GÖRÜYOR' Keçi sütlü kadayıfın daha sağlıklı olduğunu anlatan Çamcı, Aşırı talep görüyor, biz de bu imkanı halkımıza sunuyoruz. Türkiye’de keçi sütlü kadayıfı ve güllacı ilk yapan biz olduk. Bunu tadanlar enerjilerine enerji kattığını söyleyip talepte bulunuyorlar. Herkesin keçi sütlü kadayıf ve güllacı tatmalarını isterim diye konuştu. TALEPLERE YETİŞMEK İÇİN MAKİNE GELİŞTİRİLDİ Seçkin Çamcı da, taleplere yetişmek için makine geliştirdiklerini belirterek Bu makine için de patent girişimimiz oldu. Onun sonucu bekliyoruz. Bu süt çok sağlıklı ve anne sütüne en yakın süt durumunda. Bunu da değerlendirip kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Müşterilerimiz olumlu tepki alıyor ve talepleri yerine getiriyoruz ifadelerini kullandı. İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor Giresun'un Dereli İlçesi, Eğriambar köyünde, Yasin ve Seçkin Çamcı, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti. Kısa sürede ünü ilçeyi aşan ve ülkeye yayılan kadayıf tatlısı, yoğun sipariş alıyor. Çamcı kardeşler, 15 olan keçi sayısını 300'e çıkararak elde edecekleri sütlerle kadayıf tatlısı üretimini artırmayı hedefliyor.

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FOTOĞRAF 6 Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurdu. Duyuru üzerine işsiz olan öğrenci ve vatandaşlar memur olmak için, başvuru merkezine akın etti. Başvurunun alındığı Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Memurluk için başvuruya gelen Sinan Sarıca, uzun kuyruğu görüce işi ticarete döktü. Başvuruda zorunlu olan dosyalardan bulup başvuru merkezinin önünde satış yapmaya karar veren Sarıca, günde 300 dosya satıyor. Sarıca, 6 Mart’ta kadar sürecek olan başvuru kuyruğunu son güne kadar değerlendirmeyi düşündüğünü aktardı. TİCARET ZEKASI: Lisans mezunu olarak memur alımına başvurmak için gelen Sinan Sarıca, başvurudaki uzun kuyruğu görünce işi fırsata çevirdiğini söyledi. Sarıca, “İş başvurusuna geldim, uzun bir kuyruk görünce bu işi değerlendirip fırsata çevirelim dedim. İş başvurusu yapıldığı yerde dosya satmaya karar verdim. Tam dosya 4 lira, sade dosyayı ise 2 liradan satıyoruz. Bu işi ticaret zekası olarak değerlendirdik. 2 günde 300 tane dosya sattık, havanın durumuna bağlı çalışıyoruz. Yağmur yağarsa bizim işler de kesilir, yağmazsa böyle bereketli sıra olmaya devam ederse biz de satışa devam edeceğiz” dedi. İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi 387 memur alımı ilanına çıktı. İş ilanını duyan vatandaşlar, başvuru merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştururken, kuyruk sırasında memurluk için başvuruya gelen Sinan Sarıca kuyruk sırasını fırsata çevirdi.

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