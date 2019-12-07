Cadde dükkanlar satışa çıkarıldı

Projede 242 adet daire ve 50 adet dükkan bulunuyor. Alıcılara kişiye özel ödeme planı sunulurken kiracısız dükkanlarda 3 yıl yüzde 5 kira garantisi de sağlanıyor. Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, projenin bölgenin iki önemli caddesinin kesiştiği bir noktada yükseldiğini söyledi. Taş, İstanbul’un 3 Metro hattına sahip tek projesini satışa çıkararak yatırımcılara eşsiz bir fırsat sunduklarını bölgede üniversite, hastane ve kamu kuruluşları olduğunu da aktardı.

Ramazan Taş

FİYAT 770 BİN TL

Dükkanlarda başlangıç fiyatı 770 bin lira olarak belirlendi. Taş, "Bölgede günde yaklaşık 700 bini aşkın kişinin oluşturacağı insan sirkülasyonu kazanca yönelik büyük değer katacak. Kısacası ticari ünitelere yatırım yapanlar çok karlı çıkacak” dedi. Taş, “Günde yaklaşık 700 bini aşkın kişinin oluşturacağı insan sirkülasyonu kazanca yönelik büyük değer katacak. Kısacası ticari ünitelere yatırım yapanlar çok karlı çıkacak” değerlendirmesinde bulundu.