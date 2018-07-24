Ekonomi Çağrılar karşılıksız kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çağrılar karşılıksız kaldı

Arjantin’de düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı sona erdi. Toplantının sonuç bildirisinde, korumacı ticaret politikalardan kaçınılmasına yönelik net bir ibareye yer verilmemesi dikkat çekti. İş dünyasının çağrıları karşılıksız kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
G20 üyeleri tarafından imzalanan 13 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı.
G20 üyeleri tarafından imzalanan 13 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20, Buenos Aires'te yapılan son toplantısında yükselen ticaret gerilimlerine karşı net bir tavır sergileyemedi.

Buenos Aires'te düzenlenen ve iki gün süren G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan 13 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı.

RİSKLER ARTTI

Bildiride, küresel büyümenin gücünü korumasına karşın daha dengesiz hale geldiğini belirtilirken, kısa ve orta vadeli aşağı yönlü risklerin yükseldiği vurgulandı. Söz konusu risklerin finansal kırılganlıklar, yükselen ticaret ve jeopolitik gerilimler, küresel dengesizlikler, eşitsizlik ve yapısal yavaş büyüme olarak sıralandığı bildiride, “Riskleri izlemeye devam edeceğiz, hafifletmeye çalışacağız ve gerçeğe dönüşürlerse karşılık vereceğiz” ifadesine yer verildi. Bildiride, ayrıca yükselen piyasa ekonomilerinin değişen finansal şartlara karşı eskisine göre daha hazırlıklı olmalarına rağmen hala piyasalardaki oynaklık ve ters sermaye akımlarına karşı hassas olduğuna işaret edildi.

DAHA FAZLA DİYALOG

G20 ülkelerinin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek için mevcut tüm araçları kullanmaya devam edeceği taahhüdünün yinelendiği bildiride, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası ticaret ve yatırımlar büyümenin, verimliliğin, inovasyonun, istihdamın ve kalkınmanın önemli motorları. Liderlerimizin Hamburg Zirvesi'nde vardıkları sonuçları tekrar ediyoruz ve riskleri azaltmak için diyaloğun artırılması, risklerin azaltılması ve güveninin güçlendirilmesine yönelik ihtiyacı görüyoruz."

İŞ DÜNYASININ ÇAĞRILARI KARŞILIKSIZ KALDI

Küresel iş dünyası liderleri, bundan önceki birkaç toplantısında yükselen korumacılığa karşı çok sert bir tutum sergilemeyen G20'den, bu toplantıda son dönemde uygulamaya konan tarifeler nedeniyle daha güçlü bir duruş sergilemeye davet etmişti. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının sonuç bildirisi, korumacılık karşıtı ifadelere yer vermeyerek iş dünyasından gelen bu çağrıları karşılıksız bıraktı.

  • O cümle bildiriye giremedi
  • Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini buluşturan toplantının bildirisinde, korumacı ticaret politikalardan kaçınılmasına yönelik net bir ibareye yer verilmemesi en fazla dikkati çeken noktalardan biri oldu. Daha önceki G20 sonuç bildirilerinde yer alan “korumacı politikalardan kaçınacağız” ibaresi, geçen yılın mart ayında Almanya’da yapılan toplantıda metinden çıkarılmıştı.
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