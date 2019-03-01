Ekonomi Çalınan kripto para için 100 bin dolar ödül
DÜNYA EKONOMİSİ

Çalınan kripto para için 100 bin dolar ödül

ABD merkezli kripto para borsası Kraken, 26 Ocak’ta Kanada merkezli kripto para borsası Quadrigacx’e yapılan siber saldırı sonucu çalınan kripto para birimlerini bulana 100 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kraken’den yapılan açıklamada, para ödülünün söz konusu olaya daha fazla farkındalık oluşturmak ve söz konusu varlıklara yeniden ulaşmak amacıyla verileceği belirtilirken, 26 Ocak’ta Quadrigacx’e yapılan saldırı sonucunda kullanıcılara ait 190 milyon dolar değerinde varlık çalınmıştı.

Borsadaki özel anahtarların şifresine sahip olan tek kişi Quadrigacx CEO’su Gerald Cotten’ın olaydan iki ay sonra hayatını kaybetmesinin ardından söz konusu incelemeler artırılmıştı. Araştırmalar kapsamında Kraken CEO’su Jesse Powell, Kanada Kraliyet Atlı Polisi’ne yardımcı (RCMP) olmak için elinden geleceğini yapacağını söylemişti:

“Quadrigacx kurucusunun ölümü ve kayıp özel anahtarların bu garip ve hatta inanılmaz gizemini çözmeye çalışıyoruz.”

Yaklaşık 115 bin Quadrigaxc müşterisinden çalınan varlıklarla ilgili hala bir gelişme elde edilmezken, Kraken’in Perşembe günü yayınladığı bir blog paylaşımında “Kraken, Ocak ayında çalınan 190 milyon dolarla ilgili herhangi bir ipucu elde eden kişiye 100 bin dolar para ödülü vereceğiz” duyurusu yapıldı.

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