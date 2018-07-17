Ekonomi Çalışacak 111 bin kişi aranıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışacak 111 bin kişi aranıyor

İşsizlik rakamları 2 yılın ardından ilk defa Nisan ayında çift haneden tek hanelere geriledi. Söz konusu ayda genç işsizlik oranı ise 23 ayın en düşük seviyesine indi. İşsiz sayısında yaşanan sevindirici düşüşün ardından gözlerin çevrildiği İŞKUR'daki açık iş sayısının ise 111 bini aştığı görüldü.

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İŞKUR işçi alım listesi
İŞKUR işçi alım listesi

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0.9 puan azalarak yüzde 9.6 oldu. İşsizlik oranı, Mayıs 2016'dan sonra yeniden tek haneye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 201 bin kişi azalışla 3 milyon 86 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 11.4 olarak tahmin edildi.

GENÇ İŞSİZLİK 23 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2.9 puanlık azalışla 23 ayın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 16.9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0.9 puan azalarak yüzde 9.8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0.7 puanlık artışla yüzde 47.9 oldu.

111 BİN KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan özel sektör eleman arayışını da sürdürüyor. Takvim'in haberine göre; İŞKUR'daki açık iş sayısı 111 bini aşıyor. En çok 30 bin 505 kişiyle beden işçisi aranırken; 4 bin 33 temizlik görevlisi, 3 bin 144 güvenlik görevlisi, 3 bin 425 garson ve 2 bin 108 büro memuru kadrosu doldurulmayı bekliyor.

2 yıl sonra yeniden tek hanede
EKONOMİ
2 yıl sonra yeniden tek hanede

Genç işsizlik 23 ayın en düşük seviyesinde
EKONOMİ
Genç işsizlik 23 ayın en düşük seviyesinde

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