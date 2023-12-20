Tüm Bağkur Üyeleri ve Emeklileri Derneği Başkanı Saadettin Ak, çalışan emeklilere ödenen 5 bin TL’lik ikramiye için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hakkaniyetli davrandığını belirterek teşekkürlerini iletti. Kapsam dışında tutulanların da bu ikramiyeden yararlanmasının haksızlıkları giderdiğini söyleyen Ak, “Bizim sesimizi de duyduğu için sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışan emeklilere de verilecek bu ikramiye dolayısıyla emekli bir süreliğine de olsa rahatlayacaktır” diye konuştu.