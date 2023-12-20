|
Ekonomi

Çalışan emeklilerin beklediği 5 bin liralık ikramiyede tarih belli oldu: 5 milyon kişinin hesabına yatırılacak

Çalışan emeklilere verilmesi planlanan 5 bin TL'lik ikramiyede beklenen tarih belli oldu. Çalışan emekliler için ikramiye düzenlemesinin de yer aldığı torba yasanın önümüzdeki çarşamba günü yasalaşması ve uzun süredir beklenen 5 bin liralık ikramiyelerin 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emeklinin hesabına yatırılması planlanıyor.

15:58 - 20/12/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden torba yasada yer alan çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme önümüzdeki çarşamba günü yasalaştırılacak.


İKRAMİYE DÜZENLEMESİ MECLİS'TE


AK Parti Grup Başkanlığı yılbaşına ikramiyelerin yetiştirilmesi için bütçeden hemen sonra torba yasanın kalan maddelerini gündeme alacak. Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi bütün maddelerin Genel Kuruldan geçirilmesi planlanıyor.



ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN LİRALIK İKRAMİYE TARİHİ


Habertürk'te yer alan habere göre; Bankalara gerekli talimatlar iletildi ve hazırlıklar yapıldı. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL’lik ikramiyelerini almış olacak.





#Emekli ikramiye
#İkramiye
#Torba yasa
#Meclis
#Çalışan emekli ikramiye
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tevfik Göksu İmamoğlu’nun videolarını izledi: Kazanacağını düşünmediği için bir sürü söz vermiş