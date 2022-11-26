Çalışan EYT’li için prim desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Star televizyonuna konuşan Bilgin, EYT'li çalışana 5 puan formülü geleceğini ifade ederken, işverenlerin EYT’lileri çalıştırmaya devam etmesi durumunda sosyal güvenlik destek primi verileceğini belirtti. Emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok” diye konuştu.

ÇALIŞAN İÇİN DESTEK VERECEĞİZ

Vedat Bilgin, emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini vurguladı. Bakan Bilgin, “Buna çözüm olarak işveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT’li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Sana sosyal güvenlik destek primi vereceğimizi söylüyoruz” dedi.

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KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLENDİRİLEBİLİR

EYT’lilerin kıdem tazminatıyla alakalı olarak da konuşan Bilgin, “Bu konuda da hükümetin bazı formülleri var” dedi. Bilgin, şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir.”

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