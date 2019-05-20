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Ekonomi Çalışanlarını çeken şirkete tepki Kabul edilemez, geri dönün
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DÜNYA EKONOMİSİ

Irak'tan ExxonMobil'e tepki: Kabul edilemez

Çalışanlarını çeken şirkete tepki: Kabul edilemez, geri dönün

Amerikan petrol ve doğal gaz şirketi ExxonMobil'in çalışanlarını güvenlik gerekçesiyle Irak'tan çekme kararına Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban'dan tepki geldi. Alınan kararın güvenlik durumuyla bir alakası olmadığına dikkati çeken Gadban, durumun kabul edilemez olduğunu söyleyerek çalışanların geri dönmesi yönünde çağrıda bulundu.

Haber Merkezi AA
ExxonMobil'in Irak'ta çalışan personelleri.
ExxonMobil'in Irak'ta çalışan personelleri.

Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban, Amerikan petrol ve doğal gaz şirketi ExxonMobil çalışanlarının Basra'daki petrol sahasından çekilmesinin "gerekçesiz ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gadban, diğer kentlerde olduğu gibi Irak'ın güneyinde de sosyal koşullar ve güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu, uluslararası şirketlerin de petrol sahalarında serbest ve güvenli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

'KABUL EDİLEMEZ'

Amerikan ExxonMobil şirketi çalışanlarının sahadan çekilmesinin bölgede yaşanan siyasi gerilimle alakalı olduğunu bildiren Gadban, şunları kaydetti:

"Amerikan şirketindeki bazı çalışanların geçici veya ihtiyati olarak olarak ayrılmasının Irak'ın güneyinde yer alan petrol sahalarındaki güvenlik durumuyla bir alakası yok. Bize göre bu kabul edilemez ve gerekçesiz çünkü uluslararası diğer şirketler petrol sahalarının geliştirilmesi için serbest ve güvenli bir şekilde çalışıyor."

Samir el-Gadban

EXXONMOBİL'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gadban, ExxonMobil yetkililerinden açıklama beklediklerini belirterek, Batu Kurna petrol sahasını geliştirmek için yapılan uzun vadeli sözleşme gereğince çalışanların geri dönmesi çağrısında bulundu.

  • Irak'taki Basra Petrol, Batı Kurna petrol sahasındaki 30 yabancı personelin güvenlik nedeniyle dün Irak'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çekildiğini açıklamıştı.

4 GEMİ SABOTAJA UĞRAMIŞTI

Suudi Arabistan'da geçen salı günü 2 petrol pompa istasyonuna "drone" ile saldırı düzenlenmiş, geçen pazar günü de 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari gemi BAE kara suları yakınlarında sabotaja uğramıştı.

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