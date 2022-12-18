Ekonomi Çalışma Bakanı Vedat Bilginden uzlaşma sinyali Asgari ücret salıya tamam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den uzlaşma sinyali: Asgari ücret salıya tamam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti salı günü netleştirip açıklayacaklarını söyledi. Bilgin, “Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çalışma Bakanı Vedat Bilginden uzlaşma sinyali: Asgari ücret salıya tamam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salı günkü toplantıda asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacaklarını söyledi. AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Bilgin, Salı günü üçüncü kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, tarafların masadan uzlaşmayla kalkacağını ifade etti.

ÇALIŞANI KORUYACAK BİR RAKAM OLACAK

Bilgin, “Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz. Asgari ücret konusunda da salı günü ümit ediyorum salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir haberi paylaşacağız toplumumuzla. Emekçilerimizi koruyan onların hayat şartlarını aşmalarını katkı sağlayacak bir ücret seviyesinde Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum” dedi.

TÜRKİYE RAHAT BİR NEFES ALIR

Asgari ücret konusunda salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacaklarını ümit ettiklerini belirten Bakan Bilgin, “Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum. Müzakerenin sonucunda yeniden bir araya gelerek üçlü işçi sendikaları Türk-İş ve TİSK'le son toplantı yaparak orada uzlaşmaya ulaşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

EYT çalışması için 13 günümüz kaldı

  • Emeklilerin ek gösterge sorununu çözdüklerini, ocaktan itibaren uygulamaya geçeceğini anlatan Bakan Bilgin, EYT çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “EYT'yi bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştım. Bazı teknik sorunlar çözülüyor. Eskiden biliyorsunuz dijital ortam yoktu. Emekli olacağın düşünen vatandaşlarımız müracaat ediyorlar, dosyalarını buluyoruz çünkü dijital ortama taşınmamış dosyalar var. Bir yerde çalışmış oradan ayrılmış, başka yerde ara vermiş ya da vermemiş gibi birçok sorun var. Onların toplu olarak değerlendirmesini yapacağız, verilerin ortaya çıkmasından sonra. O zaman da bu sorunun nasıl çözüleceğine dair karar verilecek. Çalışmamız ilerledi, çok zaman kalmadı zaten. Bugün ayın 17'si. Ay sonuna kadar onu inşallah yüce Meclis'e intikal ettirecek hale getireceğiz.”

Emeklilere müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Emeklilerle ilgili bu seneki çalışmaları tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, şunları söyledi: “Bu sene de çalışmamızı tamamlıyoruz. Enflasyona onları mağdur etmeyecek, enflasyonun negatif etkisini ortadan kaldıracak düzenlemeyi Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağız, onu da açıklayacağız. En düşük maaş alan emeklilerle ilgili muhtemelen yanlış bir bilgi var. Onu düzelteyim. En düşük maaş denilen 3 bin 500 lira. 2 bin 500'dü, 3 bin 500'e çıkardık; onu da yeniden düzenleyeceğiz.”

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