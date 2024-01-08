Çalışma hayatına bütüncül perspektif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Kanunu’nun verimliliği artırılması ve bütüncül bir iş yasasının oluşturulması için işaretini verdiği değişikliğin detayları belli olmaya başladı. Düzenleme ile iş hayatını belirleyen mevzuat günün şartlarına uygun hale getirilecek. Bu kapsamda, esnek ve uzaktan çalışmanın hukuki altyapısı belirlenecek.
İŞ DAVALARI HIZLI SONUÇLANACAK
Düzenlemede, iş kanunları, bireysel iş hukukuna ilişkin diğer kanunlar tek bir temel iş kanunu da birleştirilecek. Bu sayede, farklı iş kanunlarından kaynaklanan çalışma hayatı davaları da hızlı çözüme kavuşacak. Düzenlemeler
hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirilecek. İş Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle piyasada güvenceli esneklik sağlanacak.