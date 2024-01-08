Çalışma hayatına bütüncül perspektif

Kentsel dönüşüm seferberliği, birçok sektörü harekete geçirdi. Domino etkisi oluşturarak, inşaat başta olmak üzere diğer yan sektörlerde de üretim ve büyüme artacak. Sektör temsilcileri, dönüşüm hareketinin inşaat, nakliye, hafriyattan başlayarak beyaz eşya ve mobilya satışına kadar hemen her sektöre olumlu yansıyacağını belirtiyor.