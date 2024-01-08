|
Ekonomi

Çalışma hayatına bütüncül perspektif

Çalışma hayatını belirleyen mevzuatlar, günün şartlarına uyumlu hale getirilerek, tek çatı altında toplanacak. İş Kanunu, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerini de içerecek biçimde güncellenecek.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:57 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Kanunu’nun verimliliği artırılması ve bütüncül bir iş yasasının oluşturulması için işaretini verdiği değişikliğin detayları belli olmaya başladı. Düzenleme ile iş hayatını belirleyen mevzuat günün şartlarına uygun hale getirilecek. Bu kapsamda, esnek ve uzaktan çalışmanın hukuki altyapısı belirlenecek.

İŞ DAVALARI HIZLI SONUÇLANACAK

Düzenlemede, iş kanunları, bireysel iş hukukuna ilişkin diğer kanunlar tek bir temel iş kanunu da birleştirilecek. Bu sayede, farklı iş kanunlarından kaynaklanan çalışma hayatı davaları da hızlı çözüme kavuşacak. Düzenlemeler

hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirilecek. İş Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle piyasada güvenceli esneklik sağlanacak.




#İş Kanunu
#Çalışma hayatı
#Recep Tayyip Erdoğan
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller listesi! MEB ve Valilik son dakika açıklamaları...