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Çalışma hayatında dijital yakalı devri

Albayrak Grubu İK Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, pandemiyle internetin olduğu her yerin birer ofis haline dönüştüğünü belirterek dijital yaka kavramının hayatımıza girdiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları (İK) Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, pandemiyle birlikte İK’da dijitalleşme döneminin başladığını belirterek, internetin olduğu her yerin birer ofis haline dönüştüğünü, iş hayatına “dijital yaka” ve “altın yaka” gibi yeni kavramların girdiğini dile getirdi. Yavuztürk, yeni normal sürecinde İK sektörünün geleceğine ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

ALBAYRAK BİLİŞİM HAZIRLIKLI YAKALANDI

Yavuztürk, “Pandemi sürecinde hepimizin ve hatta tüm dünyanın gördüğü üzere, bilişim teknolojileri departmanlarımızda görev alan çalışma arkadaşlarımızın, çalışmalarında herhangi bir aksaklık yaşanmamış, aksine motivasyonlarında artış gözlemlenmiştir. Bunu başarmadaki en büyük etken ise, uzaktan çalışma için gerekli alt yapımızın ALBİL (Albayrak Bilişim) şirketimiz tarafından zaten pandeminin çok öncesinde, güvenilir bir şekilde kurulmuş ve hazır hale getirilmiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yavuztürk

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DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLADI

  • Yeni normal diye adlandırılan dönemde İK uygulamalarında görece orta seviyede dönüşümler yaşanacağını ile getiren Yavuztürk, şunları kaydetti: “Çoğunlukla beyin gücünü kullanan ‘beyaz yaka’ ve beden gücünü kullanan ‘mavi yaka’ diye ayırdığımız çalışanlarımız için yüksek oranda bir değişiklik öngörmüyoruz. İyi eğitim görmüş, yüksek vasıflı, teknolojiyi olabildiğince iyi kullanabilen ‘altın yaka’ diye adlandırdığımız çalışanlarımızla birlikte, yazılım teknolojilerinin mimarları olan ‘dijital yaka’ diye adlandırılan çalışanlarımız için pandemi sonrası çalışma şekillerinde görece yüksek oranda değişiklikler olacaktır.”

Yeni staj programı

İK yönetimi gündemlerindeki planlarına da değinen Hüseyin Yavuztürk, “Mali İşler departmanlarımız için oluşturduğumuz ‘Genç Yetenekler Albayrak’ta’ isimli programımızı 2020 yılı son çeyreğinde hayata geçireceğiz. Management Trainee (MT) staj programlarına başlayacağız. Grubumuza yeni katılan ve/veya büyümesini tamamlamış şirketlerimizde süreç geliştirme çalışmalarımızı hızlandıracağız. Yetenekleri çekme ve elde tutma çabalarımızı daha da yukarılara taşıyacağız. Kurum içi iletişimi artırmak ve takdir kültürünü yaygınlaştırmak için Kurumsal İletişim departmanımızla projeler hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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