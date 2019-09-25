Çamlıca Televizyon Kulesi'nde sona yaklaşılıyor

Büyük Çamlıca Camisi'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında başlandı. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti. Ardından kulenin giydirilme ve yaşam alanlarının bulunduğu bölümlerin inşaatına başlanmıştı. Yeni katlar tamamlandıkça hidrolik krikolarla kaldırılarak yüzlerce metre yüksekliğindeki yerlerine sabitlenmişti.

FOTOĞRAF 11 Büyük Çamlıca Camisi'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti. BU YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR: Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri sürüyor. Bugüne kadar restoran, seyir terası gibi alanların bulunacağı katlar tamamlanarak tamamlandı. Alt katlarda ise çalışma tabandan başlanarak yukarı doğru devam ediyor. Yeni katlar tamamlandıkça hidrolik krikolarla kaldırılarak bir diğer katın inşasına başlanıyor. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak. Projenin bu yıl içinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. HEM GÖRSEL HEM DE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK: Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kuleler de sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Küçük Çamlıca Televizyon kulesi inşaatında sona yaklaşıldı Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandı. Kulenin alt bölümlerinin giydirilme işlemlerinde ise sona yaklaşılıyor. Kulenin yıl sonunda hizmete alınması için çalışmalar 7/24 devam ediyor.

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DHA Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.

ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapıda seyir terası, restoranların bulunduğu katların montajı tamamlandı. Televizyon kulesinde işçiler şu anda alt tarafta bulunan ve kaplamaların takılacağı demir destekleri vinçler yardımıyla yerlerine yerleştiriyor. Kaplamaların takılmasının tamamlanmasıyla kule siluetine kavuşmuş olacak. Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Cahit Turhan kulede test çalışmalarının bu yılın sonunda başlanmasının planlandığını açıklanmıştı.

DHA Yapıda seyir terası, restoranların bulunduğu katların montajı tamamlandı.

2020 YILINDA ESKİ ANTENLER SÖKÜLMEYE BAŞLANACAK

Öte yandan Küçük Çamlıca Televizyon Kulesinin devreye girmesinin ardından şu anda Çamlıca tepesinde görüntü kirliliği yaratan eski antenlerinde sökümüne 2020 yılının ilk çeyreğinde başlanacağı öğrenildi. Etap etap gerçekleştirilecek çalışmaların sonunda Çamlıca tepesinin tamamen anten kirliliğinden kurtarılacağı belirtildi.

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DHA Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Cahit Turhan kulede test çalışmalarının bu yılın sonunda başlanmasının planlandığını açıklanmıştı.

FOTOĞRAF 11 2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti.​ 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti. Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri sürüyor. Çalışmalar kulenin 221 metre yüksekliğinden sürüyor. Bugüne kadar 10 kat hidrolik krikolarla yerine yerleştirildi. Restoran ve seyir teraslarının bulunacağı yeni 5 katın inşaatı ise kulenin 0 noktasında sürüyor. Yapılacak 5 katlık blok daha sonra, yine hidrolik krikolarla önceden yapılan 10 katın üzerinde bir noktaya yerleştirilecek. Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kuleler de sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacağı belirtildi. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor. Çamlıca televizyon kulesi. Çamlıca televizyon kulesi. Çamlıca televizyon kulesinde yeni 5 kat yolda Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 388,5 metre yüksekliğinde olacak kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar da bir bir yerine yerleştiriliyor. Bugüne kadar 10 katı yerine yerleştirilen kulede 5 katlık yeni bölümün inşası kulenin dip kısmında, sıfır noktasında sürüyor. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor

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İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAK

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak. 32.000 m² inşaat alanı bulunan kulenin yapımında 30.000 m³ beton ve 3.000 ton yapı çeliği kullanıldı. Bittiğinde girişinden itibaren 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, teknoktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor.

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