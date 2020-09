Çanakkale haber: Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift ayda 15 bin TL kazanıyor Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde yaşayan 3 çocuk sahibi Murat Çakır ile eşi Feride Çakır, koyun yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor. Çiftin ağılda sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu mesaisinde süt sağımı bir saat sürüyor. Çakır çifti, her gün sabah-akşam elleriyle 90 koyunu sağıp, tescilli Ezine peynirine lezzeti veren sütünü de litresi 6 TL'den mandıracılara satıyor. Çiftin, koyun sütünden aylık kazancı 15 bin TL'yi buluyor.

Haber Merkezi 05 Eylül 2020, 10:15 Son Güncelleme: 05 Eylül 2020, 12:34 DHA