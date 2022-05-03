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Ekonomi Canik Akademy savunma sanayiinde eğitimin öncüsü
SAVUNMA SANAYİ

Canik Akademy savunma sanayiinde eğitimin öncüsü

Türkiye’nin savunma sanayisini yeni bir boyuta taşıyan Samsun Yurt Savunma (SYS) ve CANiK’in vizyon projesi CANiK ACADEMY, eğitici adımlar atmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canik Akademy savunma sanayiinde eğitimin öncüsü
Utku Aral

Türkiye’nin savunma sanayisini yeni bir boyuta taşıyan Samsun Yurt Savunma (SYS) ve CANiK’in vizyon projesi CANiK ACADEMY, eğitici adımlar atmaya devam ediyor. 15 seneden fazla saha tecrübesi olan askeri, kolluk personeli, sportif atıcılık branşlarında uluslararası müsabakalarda dereceleri olan milli sporculardan oluşan uzman eğitmen kadrosuyla CANiK ACADEMY son olarak, savunma harcamalarında Uzakdoğu Asya’nın gelişmiş ülkelerinden Singapur’da İçişleri Bakanlığı’na bağlı resmi kurum personeline taktik atış ve silahçı eğitimi verdi.

  • 18 Nisan’da başlayan ve 4 gün süren yoğun eğitim programı sonunda akademi, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 60 katılımcısına sertifikalarını verdi. Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretim ve ihracat faaliyetlerine yeni bir boyut kazandıracaklarını söyleyen SYS Genel Müdürü Utku Aral, "Somali, Brezilya ve Filipinler’in ardından Singapur’a giderek başarılı bir eğitim programını daha tamamlamış olduk" dedi.

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SİNGAPUR'A İHRACAT BAŞARISI GÖSTERDİK

Singapur örneğini veren Aral, sözlerini şöyle sürdürdü: "Singapur, kişi başı gelir seviyesinin çok yüksek olduğu, yıllık 12 milyar doların üzerinde savunma harcaması bulunan bir ülke. Singapur’un nüfusu az olmasına rağmen komşuları Endonezya ve Malezya gibi büyük ve kalabalık ülkelerin toplam savunma harcamalarından çok daha fazla savunma harcaması yaptığı biliniyor. Bununla birlikte ithalat konusunda ise çok seçiciler. Bu ülkenin envanterine girmek gerçekten çok güç. Ülkemizden bu ülkeye yapılan ender savunma ihracatlarından birini gerçekleştirerek Singapur’un seçkin kurumlarının envanterine girmeyi başardık.”

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