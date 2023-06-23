CANiK IDEF’23 hazırlıklarına tam gaz devam ediyor

CANiK, en yeni ürünlerini sergileyeceği Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’23 için gün sayıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF’23 için geri sayım başladı. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen IDEF’23 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin savunma sanayi alanında dünyadaki yükselen değeri olma yolunda katkı sunmaya devam eden CANiK de IDEF’23 için hazırlıklarını sürdürüyor.
IDEF’23’te CANiK tarafından üretilen ülkemizin milli 12.7 mm uçaksavarı olan CANiK M2 QCB’nin gelişmiş yeni versiyonu CANiK M3 ilk defa görücüye çıkıyor. Bununla birlikte Açık Deniz Karakol Gemilerinde kullanılacak deniz tipi milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) istasyonu, HAVELSAN’ın alt yükleniciliğinde SYS Grup şirketlerinden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen, TARGAN’da bu fuarda ilk defa görücüye çıkacak.
Yüksek teknolojiye sahip milli silah
IDEF’23 ile görüşlerini paylaşan CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK olarak bu yıl gururla paylaşacağımız pek çok yeniliği hayata geçirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Heyecanla beklediğimiz IDEF’te de bu alanda geliştirdiğimiz yeni ürünlerimiz ve vizyon projemiz CANiK ACADEMY ile ilgili önemli gelişmeleri paylaşacağız. CANiK’in Birleşik Krallık merkezli köklü AEI Systems firmasını satın alması ile birlikte Türkiye, dünyada kullanımı yaygınlaşan ve kritik önem kazanan orta kalibre top üretiminde söz sahibi oldu. Bununla birlikte grup şirketlerimizden UNIROBOTICS’in geliştirmiş olduğu yüksek teknolojiye sahip milli silah kulelerinin tamamı yine IDEF’23 Fuarı kapsamında görücüye çıkıyor. Tüm bu yeni ürünler ile yüksek katma değerli savunma sanayi ürünü ihracatında çıtayı daha yükseğe çıkaracağız. Milli teknoloji hamlemizin ürünü olan ve yüksek ihracat potansiyeline sahip tüm ürünlerimizi görmek için herkesi IDEF fuar alanındaki standımızda bekliyoruz” dedi.
Samsun Yurt Savunma hakkında
Samsun Yurt Savunma (SYS); Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık ‘ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir. SYS, devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen 24 yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 100 bin ve ABD’de 20.000 metrekare kapalı alanda kurulu dört tesisinde 950 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Aral Ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu. SYS Türkiye’deki tesislerinde yıllık 450 bin, Amerika’daki tesislerinde yıllık 150 bin adet tabanca ve 5000 adet uçaksavar üretiyor; ayrıca dünyanın 24 ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANiK USA firması üzerinden yürütüyor; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu ve 2021 yılında SSB tarafından Türkiye’nin Namlulu Silahlar kategorisinde en büyük ihracatçısı olarak ödüllendirildi. Özgün yerli tabancadan milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.