CANİK milli uçaksavarlarını Almanya'da sergileyecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı ihracat rotasına ABD ve Suudi Arabistan'daki fuarlara katılarak çıkan dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANİK, bu kez Almanya'da iki fuara katılarak ürünlerini tanıtacak.

Almanya'nın Nürnberg kentinde 26-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ENFORCE TAC Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda CANiK, dünya çapında ses getiren ürünlerini Avrupa pazarında sergileyecek. Kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetlere yönelik gerçekleşecek etkinlikte, milli uçaksavar CANiK M2 QCB'nin yanı sıra daha ileri özelliklerle donatılan CANiK M2F ve CANiK M3'ün yer aldığı üç jenerasyondan ağır makineli tüfek ailesi, Avrupa'da ilk kez bir arada gösterilecek. Orta kalibre top sistemleri alanında yeni ürünler de fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

CANİK, Almanya'da 29 Şubat-3 Mart tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek Avrupa'nın en büyük atıcılık, avcılık ve outdoor fuarlarından IWA OutdoorClassics 2024'te de yerini alacak. Şirket, geçen ay ABD'deki tanıtımında büyük ses getiren, başta Hollywood yapımları olmak üzere tüm sektörün dikkatini üzerine çeken yeni özel tasarım tabancası CANiK TTI Combat ile ödüllü tabancaları, optikleri, aksesuar ve askeri tekstil ürünlerini burada sergileyecek.CANiK, bu iki fuarla, Almanya'da toplam 7 gün sürecek bir tanıtım turu gerçekleştirecek.

"50'nin üzerinde ürünü tanıtacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, katılacakları fuarların öneminden bahsederek, "CANiK olarak dünyada savunma sanayisi alanında gücünü kanıtlayan Türkiye'nin, ihracattaki başarılarına yenilerini eklemek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kolluk kuvvetlerine yönelik Avrupa'nın en prestijli fuarlarından ENFORCE TAC ve Avrupa'nın en büyük avcılık ve atıcılık fuarı IWA kapsamında 50'nin üzerinde ürünümüzü, Avrupalı paydaşlarımız için sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.