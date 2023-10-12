CANiK VENOM LR'yi ABD'de ilk kez görücüye çıkardı

Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, ABD Kara Kuvvetleri Birliği AUSA tarafından düzenlenen yıllık toplantı, konferans ve fuar organizasyonu AUSA 2023'e katıldı. 9-11 Ekim tarihlerinde başkent Washington'da gerçekleştirilen etkinlikte CANiK, milli uçaksavarın en hızlı ve en yeni halkası CANiK M3 ve grup şirketlerinden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesini de ABD'de dünyaya tanıttı.

"ABD'de faaliyet alanımızı ve satışlarımızı artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Fuara ilişkin konuşan CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Kuruluşumuzun 25'inci yılında global büyüme yolculuğumuza, hız kesmeden devam ediyoruz. Çeyrek asrı geride bırakırken Türkiye, ABD ve Birleşik Krallıktaki üç ana üretim tesisimizle dünyadaki konumumuzu güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Orta kalibre top alanında bu kalibrede dünyada 3 üreticiden biri olarak geliştirdiğimiz 30x113mm VENOM LR ile Polonya ve İngiltere'nin ardından şimdi de ABD pazarında yerimizi aldık. İngiltere'deki DSEI 2023'te ön görüşmesini gerçekleştirdiğimiz pek çok işbirliği anlaşmalarını, burada nihayetlendirmeyi planlıyoruz. Üretiminin yüzde 95'ini 70 ülkeye ihraç eden CANiK olarak, en büyük pazarlarımızdan biri olan ABD'de faaliyet alanımızı ve satışlarımızı artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.









Şirketten yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"AUSA 2023'te, CANiK'in de içinde bulunduğu SYS grup şirketlerinden UNIROBOTICS'in geliştirdiği ve 30mm VENOM LR top sistemlerinin de entegre edildiği TRAKON kulesi de tanıtıldı. Yüksek teknolojili, inovatif ve rekabetçi silah kulesi entegrasyonu çözümleri sunan UNIROBOTICS, bu çözümlerin ilk meyvelerinden olan TRAKON kulesi, yeni nesil savunma sistemlerinde önemli bir gücün temsilciliğini üstleniyor. En son Türkiye'nin Açık Deniz Karakol Gemilerine entegre edilen kulelerin 30x113mm versiyonu ile; çok çeşitli mühimmatı atma özelliği ve düşük geri tepmesi sayesinde 4x4 kara araçlarından ufak botlar dahil çok farklı tipte platforma ister uzaktan kumandalı ister operatör kumandalı mesnetler ile entegre edilebiliyor. 30x113 mm topların kara ve deniz araçlarında kullanımı son yıllarda giderek artsa da bu silahlar uzun süredir döner ve sabit kanatlı hava araçlarının temel silahını teşkil etmekte olup özellikle yüksek infilaklı mühimmat atma kabiliyeti ile önemli bir güç çarpanı haline geliyor. Türkiye'nin önemli projelerinden Atak-2 Ağır Taarruz Helikopteri ve MMU projelerinde de 30x133mm top standart silah sistemi olarak seçildi.

AUSA 2023, sektör firmalarının Amerikan satın alma otoriteleri ve son kullanıcılarla ürünlerinin avantajlarını istişare ettiği ve akabinde ürünlerin performanslarını göstermek için demo organize edilen bir etkinlik olarak görülüyor. AUSA etkinliği, konferans ve fuar kapsamında Amerikan Kara Kuvvetleri personeli tarafından gerçekleştirilen çeşitli sunumlar, paneller, askeri ve milli güvenlik konularında seminerler de düzenleniyor. Her yıl düzenli olarak ABD'nin Washington DC şehrinde yapılan fuarda, bu yıl 33 bin civarında ziyaretçinin yanı sıra; 80'den fazla ülkeden, yaklaşık 700 firmanın stant açtığı belirtiliyor."







