Canikli altılı masanın ekonomi programını deşifre etti: Dış kaynak kullanarak dışa bağımlı hale getirecekler

"Kılıçdaroğlu’nun, ‘650 bin adet deprem konutunun inşası için gereken finansmanı, yurt dışındaki kuruluşlardan kredi kullanarak sağlayacaklarına ilişkin açıklamaları IMF’yi işaret etmektedir. Oysa ki mevcut Hükümet’in deprem konutlarının inşası için kaynak oluşturmada bir problemi bulunmamaktadır. Büyük maliyet ve riske girmeden, yurtdışına çok büyük kaynak aktarmadan 650 bin konutun inşası için ihtiyaç duyulan finansman iç piyasadan sağlanabilir. Son 5 yılda, enerji başta olmak üzere küresel mal piyasalarında yaşanan fiyat şokları ve ülkemizi hedef alan küresel finansal saldırılara rağmen; hükümet uyguladığı ekonomi politikası ile ekonominin ihtiyaç duyduğu kaynağı zorlanmadan üretmiştir. 6’lı masanın ekonomi programı, yüksek faiz (pozitif reel faiz) ve parasal sıkılaştırma üzerine kurgulandığı için iç piyasadan kaynak oluşturmakta zorlanacak, dış kaynak kullanarak dışa bağımlı olacaktır. 6’lı masanın IMF rüyası ile dış kaynak kullanılarak inşa edilmesi planlanan depremzede konutları; TOKİ’den alınıp belirli sermaye gruplarına verilecek olması nedeniyle maliyetlerinin yükselmesine, konutların inşa edilmesinde ithal girdi kullanımına bağlı olarak döviz giderlerinin artmasına ve konutların inşa süresinin uzamasına neden olacaktır.