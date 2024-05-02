CANiK'ten VELOM LR açıklaması: İlk teslimatlarını ağustosta yapacak

"Orta kalibre top üretimine yönelik 5 yıl önce oluşturduğumuz vizyon doğrultusunda, CANiK'in de içinde bulunduğu SYS Grubu olarak Birleşik Krallık merkezli AEI Systems'ı bünyemize katmış, böylece ülkemizi bu alanda 10 yıl ileriye götürecek bir bilgi birikimi, deneyim ve ticari kazanım elde etmiştik. Şu anda orta kalibre alanında, başta ülkemiz olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkeleri, önemli bir imkana ve kabiliyete kavuşturmuş durumdayız. Geliştirdiğimiz, dünyanın en çok platforma entegre edilebilen çok maksatlı düşük geri tepmeli orta kalibre topu olan VENOM LR'nin de ilk teslimatlarını ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Şimdiden modern dünya ordularının gözdesi haline gelen düşük geri tepmeli VENOM LR, sahip olduğu eşsiz özelliklerle tüm kara, hava ve deniz araçlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor."