Çankaya'da milli muharip uçağı görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ve Rolls Royce CEO’su Warren East’i kabul etti. Çankaya Köşkü’ndeki görüşmede, milli muharip uçak TF-X projesi de ele alındı.

EK KAYNAK GÖRÜŞÜLECEK

Milli muharip uçağın 2023 yılında prototipinin hazırlanması hedefleniyor. Proje için ilk etapta 100 milyon sterlinlik bir kaynak ayrılmıştı. 2018 yılında ayrılması muhtemel ek kaynağın da görüşmede ele alındığı ifade edildi.

40 DAKİKA SÜRDÜ

40 dakika süren kabulde, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil de hazır bulundu.

REKLAM

Başbakan Binali Yıldırım İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ve Rolls Royce CEO’su Warren East’i Çankaya Köşkü’nde kabul etti

STRATEJİK ORTAKLIK

Gazete Habertürk'ün Başbakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, görüşmede İngiltere ile stratejik ortaklığın ortak projelerle daha da ilerletilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

ATILACAK ADIMLAR KONUŞULDU

Ekonomik ilişkiler, ticaret ve yatırımların daha da geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede, savunma sanayii dahil birçok alanda atılabilecek adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Kabulde İngiltere’nin AB’den çıkışının projeleri etkilememesi de ele alındı.

EKONOMİ Memurun yemek ücreti belli oldu

EKONOMİ Fiyatı bin 500 TL

REKLAM