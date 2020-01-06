Ekonomi Canovate Group, rotayı Amerika pazarına çevirdi
İŞ DÜNYASI

Canovate Group, rotayı Amerika pazarına çevirdi

Ar-ge ve inovasyon odaklı global bir şirketler grubu olan yüzde 100 Türk markası Canovate Group, veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uça ürün portföyü ile dünyanın 8 global markası arasında yer alıyor. Son dönemlerde yoğunlaştığı Amerika pazarında geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 kat büyüme gösteren Canovate Group, bu yıl Kuzey Amerika ve Latin Amerika pazarlarında yaklaşık 2.5 kat büyümeyi hedefliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canovate, Amerika’da 5G altyapısının fiber dağıtım kutularını sağlıyor.
Canovate, Amerika’da 5G altyapısının fiber dağıtım kutularını sağlıyor.

Canovate Group’un Florida ofisinden, Kuzey Amerika ve Latin Amerika pazarlarında hayata geçen başarılı projeler hakkında bilgiler veren Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, şunları söyledi:

“ABD’nin 2. büyük telekom operatörü olan Verizon firmasına 5G altyapı uygulamaları için özel tasarladığımız fiber dağıtım kutularını veriyoruz ve bu kadar önemli bir operatörün 5G altyapısı için Canovate ürünlerini seçmesi, hem ülkemiz, hem Canovate açısından gurur verici bir başarıdır. Yine, Latin Amerika bölgesinin en önemli operatörlerinden olan Claro firmasının fiber altyapısı için kritik önemde olan Optik dağıtım çatılarını ve modüllerini veriyoruz. Ayrıca, Küba’nın tek operatörü olan Etecsa, Şili’nin en büyük operatörü olan Entel gibi firmalara da Canovate ürünlerini vermeye devam etmekteyiz” dedi.

2020 yılında Kanada ve Meksika pazarlarına girmeyi hedefliyor

Amerika pazarında bu yıl da agresif büyümeye devam edeceklerini anlatan Kıvanç İlal, şunları kaydetti:

“Amerika pazarında 5G yatırımlarının artması ve evlere kadar fiber uygulamalarının yaygınlaşmasından dolayı Canovate ürünlerine talebin artacağını öngörüyoruz. Fiyat ve kalite açısından Canovate ürünlerimiz, bu pazarları domine eden ABD’li firmalara göre oldukça avantajlı bir konumdadır. 2020 yılında özellikle Kanada ve Meksika pazarlarına yeni açılımlar yapmayı ve önemli operatörlerle çalışmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, marka bilinirliliğimizi ve pazar payımızı arttırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda önemli fuarlar arasında olan OFC fiber fuarı, Afcom datacenter fuarı gibi fuarlara katılarak, dağıtım network’ümüzü geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Canovate Group, veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uça ürün portföyü ile dünyanın 8 global markası arasında yer alıyor.

Dünyada, 5G teknolojilerine hızlı bir geçiş yaşanıyor

Dünya genelinde 5G teknolojisine yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Kıvanç İlal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dünyada bilişim teknolojisinde yaşanan hızlı ilerlemeler ve devamlı daha yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan uygulama ihtiyaçlarından dolayı, bu alanda altyapının hızla geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Özellikle, IoT (Internet of Things) uygulamaları alanında yaşanan hızlı gelişmeler ve bu uygulamaların hızlı, güvenli ve yüksek bant genişliği sunan Telekom altyapısına ihtiyaç duyması sebebiyle, dünyada 5G teknolojilerine hızlı bir geçiş olmaktadır. IoT uygulamaları; endüstride, ev ortamında veya akıllı şehirlerde (smart cities) hızla uygulamaya alınmaktadır. Ayrıca, endüstride bir devrim yaratacak olan akıllı fabrikaları mümkün hale getiren Endüstri 4.0 uygulamaları da, yüksek bant genişliği ve hızlı veri iletişimine ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu tüm bu uygulamalar, hızlı ve yüksek bant genişliğinde Telekom altyapısına ihtiyaç duyduğundan, 5G teknoloji ve uygulamaları bilişim alanında çağın gerisinde kalmamak için mutlaka yapılması gereken yatırımlardır. Bu alanda teknoloji liderleri olan ABD ve Kanada gibi ülkeler, zaten bu alanda yatırımlara başlamıştır ve hızla yol almaktadır. Latin Amerika ülkeleri de bu alandaki yatırımlarına devam ederek, trendi takip etmektedir” şeklinde konuştu.

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